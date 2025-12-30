« Le tinselling », ce nouveau terme qui met le doigt sur une dynamique toxique à deux

Les périodes festives ont ce talent particulier : elles réveillent autant les élans de tendresse que les tensions enfouies. Famille réunie, amis autour de la table, traditions à honorer… tout semble inviter à afficher un couple uni, complice, rayonnant. Quitte à lisser la réalité. C’est précisément ce mécanisme que désigne le terme tinselling, une notion qui éclaire une dynamique relationnelle aussi répandue que rarement questionnée.

Le tinselling : quand le couple devient une vitrine

Le mot a été popularisé par Tina Wilson, spécialiste des liens amoureux et fondatrice de l’application Wingman. Le principe ? Donner l’illusion que tout va bien dans le couple, surtout en public, alors que des fragilités bien réelles existent en coulisses. À l’image d’un sapin magnifiquement décoré, mais déjà un peu sec à l’intérieur, le tinselling consiste à embellir l’extérieur pour éviter d’affronter l’intérieur.

Concrètement, vous pouvez vous reconnaître si vous minimisez les désaccords devant vos proches, si vous évitez soigneusement certains sujets « qui fâchent » ou si vous jouez les duos parfaits pour préserver une image rassurante. Ce n’est ni de la manipulation, ni un manque d’amour : c’est souvent une stratégie de protection émotionnelle, parfois inconsciente.

Pourquoi tant de couples tombent dans ce schéma

La pression sociale pèse lourd. Les Fêtes de fin d’année sont chargées d’attentes implicites : bonheur, cohésion, chaleur humaine. Dans ce décor idéalisé, admettre que votre histoire traverse une zone de turbulences peut sembler déplacé, voire honteux. Résultat : beaucoup préfèrent mettre leurs émotions en veilleuse « le temps que ça passe ».

Selon plusieurs enquêtes, une part importante des couples reconnaît enjoliver leur histoire lors des rassemblements familiaux, par peur de décevoir, d’inquiéter ou de subir des remarques. Pourtant, ce camouflage émotionnel a un coût : à force d’éviter, vous repoussez les conversations nécessaires et vous laissez les frustrations s’installer.

Les effets insidieux d’une « harmonie de façade »

Faire semblant d’aller bien ne règle rien. Au contraire, cela peut accentuer le décalage entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Cette dissonance crée du stress, de la fatigue émotionnelle et parfois un sentiment d’isolement, même à deux.

À long terme, le tinselling peut fragiliser la confiance et nourrir une distance affective. Les non-dits s’accumulent, les corps se tendent, les émotions se compriment. Or, un couple en bonne santé n’est pas un couple sans conflits : c’est un couple capable de les traverser ensemble, avec respect et écoute. Vos émotions, vos besoins et vos limites sont légitimes. Ils méritent de l’espace, pas d’être rangés sous le tapis.

Comment sortir du tinselling sans tout faire exploser

La première étape consiste à faire preuve de douceur envers vous-même et envers votre histoire de couple. Reconnaître que tout n’est pas parfait ne remet pas en cause votre valeur, ni celle de votre couple. C’est même souvent un signe de maturité émotionnelle.

Les professionnels recommandent de choisir un moment calme – souvent après les Fêtes – pour ouvrir le dialogue. Pas pour accuser, mais pour partager : ce qui pèse, ce qui manque, ce qui pourrait évoluer. Mettre des mots sincères sur vos ressentis renforce l’intimité émotionnelle et permet de reconnecter, corps et cœur, dans un espace plus authentique.

En définitive, il ne s’agit pas de renoncer à la joie ou à la convivialité, mais d’accepter qu’un couple vivant est un couple réel, imparfait, en mouvement. Et c’est précisément cette authenticité-là qui rend une histoire profondément belle, solide et nourrissante.