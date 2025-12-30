« Le tinselling », ce nouveau terme qui met le doigt sur une dynamique toxique à deux

Vie amoureuse
Fabienne Ba.
J carter/Pexels

Les périodes festives ont ce talent particulier : elles réveillent autant les élans de tendresse que les tensions enfouies. Famille réunie, amis autour de la table, traditions à honorer… tout semble inviter à afficher un couple uni, complice, rayonnant. Quitte à lisser la réalité. C’est précisément ce mécanisme que désigne le terme tinselling, une notion qui éclaire une dynamique relationnelle aussi répandue que rarement questionnée.

Le tinselling : quand le couple devient une vitrine

Le mot a été popularisé par Tina Wilson, spécialiste des liens amoureux et fondatrice de l’application Wingman. Le principe ? Donner l’illusion que tout va bien dans le couple, surtout en public, alors que des fragilités bien réelles existent en coulisses. À l’image d’un sapin magnifiquement décoré, mais déjà un peu sec à l’intérieur, le tinselling consiste à embellir l’extérieur pour éviter d’affronter l’intérieur.

Concrètement, vous pouvez vous reconnaître si vous minimisez les désaccords devant vos proches, si vous évitez soigneusement certains sujets « qui fâchent » ou si vous jouez les duos parfaits pour préserver une image rassurante. Ce n’est ni de la manipulation, ni un manque d’amour : c’est souvent une stratégie de protection émotionnelle, parfois inconsciente.

Pourquoi tant de couples tombent dans ce schéma

La pression sociale pèse lourd. Les Fêtes de fin d’année sont chargées d’attentes implicites : bonheur, cohésion, chaleur humaine. Dans ce décor idéalisé, admettre que votre histoire traverse une zone de turbulences peut sembler déplacé, voire honteux. Résultat : beaucoup préfèrent mettre leurs émotions en veilleuse « le temps que ça passe ».

Selon plusieurs enquêtes, une part importante des couples reconnaît enjoliver leur histoire lors des rassemblements familiaux, par peur de décevoir, d’inquiéter ou de subir des remarques. Pourtant, ce camouflage émotionnel a un coût : à force d’éviter, vous repoussez les conversations nécessaires et vous laissez les frustrations s’installer.

Les effets insidieux d’une « harmonie de façade »

Faire semblant d’aller bien ne règle rien. Au contraire, cela peut accentuer le décalage entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Cette dissonance crée du stress, de la fatigue émotionnelle et parfois un sentiment d’isolement, même à deux.

À long terme, le tinselling peut fragiliser la confiance et nourrir une distance affective. Les non-dits s’accumulent, les corps se tendent, les émotions se compriment. Or, un couple en bonne santé n’est pas un couple sans conflits : c’est un couple capable de les traverser ensemble, avec respect et écoute. Vos émotions, vos besoins et vos limites sont légitimes. Ils méritent de l’espace, pas d’être rangés sous le tapis.

Comment sortir du tinselling sans tout faire exploser

La première étape consiste à faire preuve de douceur envers vous-même et envers votre histoire de couple. Reconnaître que tout n’est pas parfait ne remet pas en cause votre valeur, ni celle de votre couple. C’est même souvent un signe de maturité émotionnelle.

Les professionnels recommandent de choisir un moment calme – souvent après les Fêtes – pour ouvrir le dialogue. Pas pour accuser, mais pour partager : ce qui pèse, ce qui manque, ce qui pourrait évoluer. Mettre des mots sincères sur vos ressentis renforce l’intimité émotionnelle et permet de reconnecter, corps et cœur, dans un espace plus authentique.

En définitive, il ne s’agit pas de renoncer à la joie ou à la convivialité, mais d’accepter qu’un couple vivant est un couple réel, imparfait, en mouvement. Et c’est précisément cette authenticité-là qui rend une histoire profondément belle, solide et nourrissante.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Les enfants de parents divorcés divorcent-ils vraiment plus ? Les chiffres parlent

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les enfants de parents divorcés divorcent-ils vraiment plus ? Les chiffres parlent

Si vous venez de vous marier, vous craignez peut-être que votre mariage tourne mal comme celui de vos...

Ce « gentil » cadeau peut en dire long sur votre relation

Un paquet joliment ficelé, un sourire au moment de l’offrir, et cette petite excitation à l’idée de découvrir...

Ces professions où l’infidélité explose, selon une étude troublante

Certaines professions semblent créer des contextes propices aux écarts amoureux, mais il est important de rappeler que le...

« Il m’a trompée, je l’ai puni à ma façon » : sa vengeance choque les internautes

Marianne a découvert l’infidélité de son mari avec une collègue et a choisi une revanche avant de divorcer....

Préférer un robot à un homme : le choix de ces femmes de plus en plus assumé

Préférer un robot à un homme reste aujourd’hui un choix très minoritaire, mais les liens intimes ou romantiques...

À 32 ans, cette Japonaise se marie à une intelligence artificielle

Yurina Noguchi, 32 ans, a célébré un mariage peu ordinaire à Okayama, au Japon. Son partenaire n’est pas...