Les preuves incontestables qu’un homme est fou de vous

« Est-ce qu’il m’aime vraiment ? ». Si vous entamez une idylle, cette question vous a certainement effleuré l’esprit. En amour, les hommes ne sont pas toujours très démonstratifs. Pour leur défense, depuis leur enfance, on les incite à rester impassibles, même devant la femme qui transforme leur jambe en guimauve et qui accélère leur rythme cardiaque. Difficile donc de percer à jour leur sentiment. Ils entretiennent le suspense. Mais si vous cherchez des indices clairs pour savoir si un homme est véritablement fou de vous, pas besoin d’une boule de cristal. Voici les signes qui ne trompent pas et qui prouvent que votre homme est éperdument amoureux. L’amour des hommes se niche souvent dans les « détails ».

Il s’intéresse vraiment à vous

Un homme fou de vous ne se contente pas des banalités lors des échanges. À la différence d’un Don Juan chevronné qui sort des phrases toutes faites et qui baratine comme il respire, un homme éperdument amoureux cherche à vous connaître sincèrement. S’il se souvient de votre parfum préféré, de l’allure de votre doudou d’enfance ou de cette anecdote que vous avez racontée lors du premier rendez-vous, c’est un signe évident. Avec lui, les conversations ne sont pas superficielles et ne virent jamais au monologue égocentré. Il vous pose des questions pertinentes sur votre vie. Rien n’est forcé, tout est naturel. Et tout ce que vous dites, il l’enregistre. L’expression « boire les paroles de quelqu’un » prend tout son sens.

Il vous fait des confidences et s’ouvre à vous

Un homme qui partage ses peurs, ses rêves et ses vulnérabilités vous donne un accès privilégié à son univers. Un homme fou de vous n’hésite pas à aborder ses échecs et ses expériences traumatisantes. Il se montre sans fard. En général, les hommes sont plutôt pudiques sur leurs émotions. Alors s’il se dévoile, vous avez tout gagné, surtout sa confiance. Loin de se donner un genre, un homme piqué par Cupidon se raconte comme un livre ouvert.

Il utilise des mots plus forts que « ma copine » pour vous qualifier

Lorsqu’il parle de vous, il n’emploie pas le sobre terme « ma copine ». Il utilise des titres plus sérieux et éloquents comme « ma chérie » ou « ma femme ». Si c’est le cas, sachez qu’il se projette déjà loin avec vous. À ses yeux, vous n’êtes pas seulement une amourette de passage ou une histoire parmi d’autres, vous êtes l’élue. « Ma copine » ne fait presque pas partie de son vocabulaire. Pour lui, ce qualificatif est bien trop faible et puéril pour ce que vous représentez dans sa vie.

Il vous soutient dans vos passions

Qu’il apprenne à apprécier votre série préférée ou qu’il vous accompagne à ce cours de poterie que vous adorez, c’est plus qu’un geste gentil : c’est une preuve d’amour. Il ne s’agit pas de partager absolument tout, mais de faire des efforts pour se connecter à ce qui vous fait vibrer. Un homme fou de vous est prêt « à tout » pour vous faire plaisir, même à aller à une expo sur des vases anciens et à prendre des cours de valse. Il n’est pas seulement là en spectateur, il s’investit pleinement dans vos hobbies.

Il vous regarde comme si vous étiez une œuvre d’art

Vous avez beau faire surface d’une longue nuit de sommeil, avec les cheveux en pétard, la bave au coin de la bouche et les yeux bouffis, votre partenaire vous contemple comme si vous étiez Beyoncé. Ses yeux portent cette petite étincelle. Quand il est fou de vous, son regard le trahit. Il n’a pas besoin de mots ; ses yeux suffisent pour exprimer toute l’admiration qu’il a pour vous. En fait, il a ce genre de regard qui dit : « Tu es parfaite, même avec des chaussettes dépareillées ».

Il est fier de vous présenter à ses proches

Si un homme est fou de vous, il ne rechigne pas à vous présenter à ses ami·e·s ou à sa famille. Il veut que les gens importants de sa vie vous rencontrent et vous apprécient autant que lui. Il parle de vous comme d’un bijou brut ou d’une grande star de cinéma. À chaque fois qu’il s’exprime à votre propos, il vous hisse sur un piédestal et vous accorde toutes les louanges. Selon lui, tout ce que vous faites est « extraordinaire », même monter un meuble Ikea ou faire des samoussas.

Il fait de vous sa priorité

Un homme fou de vous ne vous laissera jamais tomber. C’est bien simple, vous êtes au centre de sa vie. Contrairement à un homme qui est juste là pour batifoler quelque temps, il se montre disponible et va même jusqu’à chambouler ses plans pour vous accompagner à un examen médical ou vous réconforter en période de règle. Il accourt comme un chevalier dès que vous avez besoin de lui. Que ce soit pour un dîner improvisé ou juste pour passer un moment avec vous, il met tout en œuvre pour être là. Pas de tergiversations, pas d’excuses : il montre par ses actions que vous passez avant tout le reste.

Il multiplie les petites attentions

Avec lui, vous n’avez pas besoin de quémander pour retrouver une rose sur votre table ou pour faire une virée romantique dans une barque. Un homme fou de vous n’est peut-être pas très causant, mais ses actes parlent pour lui. Il vous laisse prendre toute la couette, il vous masse sans que vous ne le demandiez, il vous offre son dessert au restaurant, il vous prête son manteau quand vous grelottez… Tous ces gestes veulent dire « je t’aime ».

Il vous fait vous sentir unique

À travers lui, vous vous sentez précieuse. Un homme fou de vous ne vous compare jamais à d’autres et vous fait comprendre que, pour lui, vous êtes incomparable. Que ce soit par un compliment sincère, un message doux au milieu de la journée ou un câlin spontané, il vous donne l’impression d’être la personne la plus importante de sa vie. Il vous apprécie à votre juste valeur et vous procure le sentiment d’être « une reine », la sienne.

Si vous avez reconnu ces comportements chez votre chéri, félicitations : vous êtes au premier plan de son coeur et de ses pensées. Nul besoin d’engager un·e détective privé·e (alias votre BBF) pour savoir si un homme est fou de vous. La réponse est sous votre nez.