Voici ce que les femmes préfèrent sur le corps des hommes (oubliez les muscles !)

Qu’est-ce que les femmes trouvent irrésistible chez les hommes ? Contrairement à ce que les principaux concernés pensent, elles ne raffolent pas toujours des abdos soigneusement dessinés, des fesses ultra galbées ou de biceps parfaitement sculptés. Elles fantasment sur des parties du corps masculin plus discrètes et moins sujettes aux éloges. Une pomme d’Adam qui s’agite, des veines qui serpentent le bras, un sourire ravageur, des mains de pianiste ou de bûcheron. Ces petits détails physiques mettent les femmes dans tous leurs états. Pas besoin de s’appeler Brad Pitt ou Ryan Gosling avec ces atouts charme. Messieurs, voici ce que les parties du corps que les femmes préfèrent chez les hommes.

La mâchoire

Les femmes ont un faible pour la mâchoire de ces messieurs et pas seulement lorsqu’elle est angulaire comme celle de Brad Pitt. Cette partie, qui se contracte dans un sourire et qui structure le visage, est perçue comme un signe de force, de confiance et de virilité. Un peu de barbe par-dessus et les femmes fondent à coup sûr.

La nuque

C’est une des parties du corps que les femmes préfèrent chez les hommes, mais qui est rarement vantée. C’est une zone érogène réactive, qui frissonne au moindre contact charnel. Si les femmes adorent recevoir des baisers dans le cou, elles aiment aussi contempler la nuque de ces messieurs. Qu’elle soit dégagée ou légèrement couverte de cheveux, épaisse ou allongée, cette partie du corps inspire à la fois douceur et puissance. Quelques tatouages imprimés et une veine en relief, et voilà des femmes plus que conquises.

Les poils sur le torse

Certaines femmes en font un critère physique « obligatoire ». Des poils qui dépassent derrière la chemise et qui laissent deviner une belle toison ? Il n’en faut pas plus pour les amadouer. La mode du torse parfaitement épilé n’est plus d’actualité. Les femmes préfèrent les hommes qui ont les pectoraux velus et le torse duveteux. Les poils, lorsqu’ils sont bien entretenus, apportent un charme brut et authentique. Ça fait aussi un coussin confortable pour poser sa tête.

La pomme d’Adam

Elle hypnotise les femmes comme la balle jaune envoûte le public lors des matchs de tennis. Cette particularité physique partagée par Pierre Niney, Penn Badgley et d’autres acteurs au sex-appeal indéniable est une belle arme de séduction. Ce qui plaît ? Sa discrétion, mais aussi son mouvement subtil qui capte instantanément l’attention lors d’une discussion. Les femmes ne peuvent pas décrocher leurs yeux de cette boule qui s’agite sous le menton. C’est donc un superbe cadeau de la nature.

Les fossettes dans le dos

Parmi les attributs que les femmes préfèrent chez les hommes, celui-ci se trouve à la naissance des reins, zone déjà hautement sensuelle. Les fossettes situées en bas du dos, dans la continuité des hanches, sont souvent présentées sur le corps féminin. Pourtant, lorsqu’elles sourient au-dessus du boxer des hommes, elles sont tout aussi attirantes. Elles ajoutent une touche d’élégance et d’érotisme à la silhouette masculine.

Les veines des bras

C’est une partie du corps que beaucoup de personnes trouvent repoussante. Pourtant, les veines qui parcourent les bras et qui s’échappent du t-shirt rencontrent un franc succès chez la gent féminine. Elles rappellent la force et l’effort, mais sans tomber dans l’excès. Comme quoi, pas besoin d’avoir des muscles saillants pour faire tourner les têtes. Il suffit juste d’avoir des veines prononcées sur l’avant-bras.

Les mains

C’est certainement la partie du corps que les femmes regardent en premier chez les hommes lors d’un rendez-vous galant. Les mains d’un homme racontent une histoire. Qu’elles soient grandes, fortes, ou simplement bien entretenues, elles en disent long sur sa personnalité. Les femmes prêtent donc une attention particulière aux mains de leur convoitise. En revanche, le noir sous les ongles, c’est un peu moins vendeur (sauf si l’homme en question est un séduisant jardinier).

Les épaules

Elles donnent une certaine prestance et servent de bouclier en cas de danger. Ce sont elles qui façonnent la carrure. Elles inspirent un sentiment de sécurité, que ce soit pour un câlin ou pour s’appuyer dessus. Les épaules sont l’une des parties que les femmes préfèrent chez les hommes. Et le charme opère toujours, même si l’homme n’a pas les épaules surhumaines de Schwarzenegger.

Le V au niveau du bassin

C’est une particularité qui ne se révèle que lorsque les vêtements tombent sur le sol et que la relation devient plus intime. Le V musculaire, cette ligne qui part des hanches pour rejoindre le bas du ventre, est un détail particulièrement adulé par la gent féminine. Pourquoi ? Certainement parce qu’il précède l’organe sexuel de ces messieurs.

Après avoir découvert la vérité sur ce que les femmes préfèrent chez les hommes, vous allez peut-être voir votre corps comme une mine de trésors. Et même résilier votre abonnement à la salle de sport. Le charme ne réside pas seulement dans les muscles, par ailleurs bien éphémères.