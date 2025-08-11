Si vous vous reconnaissez dans ces 5 situations, un sexologue pourrait vraiment vous aider

Difficultés de désir, perte de confiance, vécu douloureux… Parfois, les troubles liés à la sexualité s’installent et résistent aux efforts personnels ou de couple. Oser franchir la porte d’un sexologue, c’est déjà faire le premier pas vers une vie intime plus apaisée et harmonieuse. Voici cinq situations où l’aide d’un professionnel est précieuse, d’après les recommandations du sexologue José Ramirez.

1. Diminution du désir ou difficultés d’excitation

Une baisse de libido, une excitation absente ou trop rare ne sont pas des fatalités. Ces bouleversements peuvent s’expliquer par divers facteurs : stress, fatigue, changements hormonaux, difficultés de couple, etc. Un sexologue accompagne la compréhension de ces mécanismes, aide à restaurer un équilibre ou à valoriser d’autres sources de plaisir.

2. Manque de confiance et anxiété sexuelle

Se sentir mal à l’aise avec son corps, avoir peur de ne pas satisfaire son/sa partenaire, ou être envahi·e par des pensées négatives pendant l’intimité : de nombreu·x·ses personnes se reconnaissent dans ces difficultés. Le sexologue propose des outils concrets pour renforcer la confiance, apprendre à exprimer ses besoins, et dépasser la peur du jugement ou de l’échec.

3. Troubles sexuels persistants

Problèmes d’érection, d’éjaculation, douleurs lors des rapports, absence ou difficulté d’orgasme… Ces troubles, qui touchent une grande partie de la population à un moment ou à un autre de la vie, ont souvent des origines aussi bien psychologiques que physiques. Le sexologue articule paroles libératrices et exercices adaptés, tout en travaillant si nécessaire avec d’autres professionnels de santé.

4. Comportements sexuels difficiles à maîtriser

Lorsque le rapport à la sexualité devient compulsif, envahissant ou source de souffrance (hypersexualité, addiction, fantasmes incontrôlés, etc.), le rôle du sexologue est de déculpabiliser, d’aider à poser des limites saines, et de restaurer une vie sexuelle choisie, non subie.

5. Retrouver une sexualité après un traumatisme

Après une agression ou une expérience traumatisante, la sexualité peut devenir synonyme d’angoisse ou de blocage. Les sexologues, formés à l’accompagnement spécifique du traumatisme, offrent un espace de parole confidentiel pour reconstruire doucement la confiance, explorer à nouveau ses envies, et réinvestir son corps de façon sécurisante.

Consulter un sexologue ne signifie pas que l’on est « anormal » ou qu’il s’agit d’un dernier recours. Au contraire, c’est un acte responsable et bienveillant envers soi-même, permettant d’améliorer la qualité de vie individuelle ou conjugale, dans le respect du rythme de chacun.