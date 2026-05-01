Vivre séparément, mais rester en couple : le « living apart together » intrigue de plus en plus

Vie amoureuse
Tatiana Richard
Photo d'illustration : Vitaly Gariev / Pexels

Et si aimer ne rimait pas forcément avec cohabiter ? De plus en plus de couples choisissent de vivre chacun chez soi tout en restant pleinement engagés dans leur histoire. Ce mode de vie, appelé living apart together (LAT), bouscule les codes traditionnels du couple… et suscite beaucoup de curiosité.

Le LAT, c’est quoi exactement ?

Le principe du living apart together est simple : deux personnes sont en couple, mais conservent des logements séparés par choix. Elles partagent une histoire, des projets, de l’affection, parfois un quotidien organisé… sans forcément partager la même adresse.

Popularisé à la fin des années 1970, ce concept n’a cessé de gagner en visibilité. Sur les réseaux sociaux, de nombreux couples racontent aujourd’hui les bénéfices de cette organisation : plus d’espace personnel, moins de conflits logistiques et un équilibre jugé plus serein. En résumé : ensemble sentimentalement, séparés géographiquement.

Une tendance loin d’être marginale

Le LAT n’est plus une exception. Dans plusieurs pays européens, les études estiment que 8 à 10 % des adultes en couple vivent de cette manière. Le phénomène semble particulièrement présent en Europe occidentale, notamment en France et aux Pays-Bas.

Les chiffres montrent aussi une évolution des habitudes de vie amoureuse. En France, les jeunes adultes vivent moins systématiquement en couple sous le même toit qu’autrefois. La cohabitation n’est plus considérée comme une étape automatique. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes se demandent non pas quand emménager ensemble, mais si cela leur correspond vraiment.

Pourquoi choisir deux chez-soi ?

Les motivations sont multiples, et souvent très concrètes. Certaines personnes travaillent dans des villes différentes et préfèrent préserver leur carrière sans sacrifier leur couple. D’autres ont des enfants d’une précédente union et souhaitent conserver un cadre stable. Il y a aussi celles et ceux qui apprécient profondément leur autonomie, leur rythme ou leur espace personnel.

Pour des couples plus âgés, ce mode de vie peut également offrir un grand confort émotionnel : partager une histoire tout en gardant ses habitudes, son intérieur et son indépendance. Autrement dit, le LAT n’est pas forcément un refus de l’engagement. Il peut au contraire être une façon réfléchie de construire un couple sur mesure.

Et côté complicité ?

C’est l’un des aspects les plus commentés : certains travaux suggèrent que les couples LAT déclarent parfois un fort sentiment d’intimité émotionnelle. Le fait de ne pas être ensemble en permanence peut nourrir l’envie de se retrouver, maintenir une forme de nouveauté et rendre les moments partagés plus intentionnels. On se voit parce qu’on le choisit, pas simplement parce qu’on se croise entre la salle de bain et la cuisine.

Certaines personnes évoquent aussi une meilleure compatibilité dans la vie intime et moins de tensions liées aux habitudes du quotidien. Bien sûr, cela dépend de chaque histoire, mais pour certains couples, la distance choisie peut renforcer la qualité de présence.

Les limites à ne pas ignorer

Le LAT n’est toutefois pas une « formule magique ». Vivre séparément demande de l’organisation : deux loyers, deux emplois du temps, parfois des kilomètres à parcourir pour se retrouver. Le regard extérieur peut aussi peser. Famille ou amis peuvent questionner la solidité du couple, comme si l’amour devait forcément passer par une seule boîte aux lettres. Enfin, certains partenaires peuvent ressentir un manque de spontanéité ou de partage quotidien. Tout dépend donc des besoins, des attentes et du niveau de communication dans le couple.

Il n’existe pas un seul « bon » modèle amoureux

Le succès du LAT rappelle surtout une chose essentielle : il n’existe pas de modèle unique pour aimer. Certaines personnes s’épanouissent en vivant ensemble, d’autres préfèrent garder deux espaces de vie. Certaines alternent selon les périodes de vie. Et tout cela est parfaitement valable. Vivre séparément ne signifie ni aimer moins, ni fuir l’engagement. Cela peut simplement refléter une autre manière de concilier amour, équilibre personnel et liberté.

Au fond, le living apart together (LAT) pose une question moderne et libératrice : et si un couple réussi était avant tout un couple qui choisit ses propres règles ?

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Rédactrice, j’explore les questions de beauté, mode et psychologie avec sensibilité et curiosité. J’aime comprendre les émotions qui nous traversent et donner la parole à celles et ceux qui nous aident à mieux nous connaître. Dans mes articles, je cherche à créer des ponts entre les savoirs scientifiques et nos vécus quotidiens.
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