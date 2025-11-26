Couple stylé ou pas ? Le « swag gap » devient le nouveau test de couple sur TikTok

Vous avez un look digne des podiums de la Fashion Week, mais votre partenaire ne suit pas du tout votre direction artistique ? Votre moitié est votre opposé stylistique. Il mêle des couleurs qui ne vont pas ensemble, associe des matières qui font mal aux yeux et cumulent les interdits mode dans ses looks. Le réseau social TikTok a trouvé un nom à cet écart esthétique : le swag gap. Visiblement, l’amour ne tient qu’à un fil…

Le swag gap, une tendance qui campe sur les apparences

Le swag gap a déjà ses égéries : Hailey et Justin Bieber. Alors que la mannequin arbore toujours des tenues soignées au millimètre et pensées avec style, son partenaire, lui, enchaîne les fashions faux pas. Tout le monde se souvient de cette image montrant Hailey dans un total look rouge, avec des escarpins vernis aux pieds et Justin en crocs chaussettes, avec un sweat zippé complètement débraillé. Les médias disaient d’eux qu’ils étaient mal assortis, que leurs looks étaient contradictoires. Les deux célébrités, qui semblent jouer au jeu des sept différences à chaque sortie publique et qui affichent des tenues totalement incohérentes, incarnent à merveille la tendance du “swag gap”.

Si certains couples s’accordent même dans leur garde-robe, d’autres ne se concertent pas du tout pour composer leur tenue et ça donne lieu à des mélanges cacophoniques. C’est justement toute la définition du « swag gap » : un écart de style entre deux partenaires. Pour vous donner un exemple simple, c’est comme si vous sortiez en robe satinée au bras de quelqu’un qui porte un jogging et un sweat à capuche.

« Par exemple, l’un des partenaires, celui qui semble ‘plus cool’, entre dans chaque pièce comme s’il était chez lui, parfaitement stylé et naturellement sûr de lui, tandis que l’autre se tient maladroitement derrière, bien habillé sans être ‘trop stylé' ». Voilà comment le psychologue Mark Travers dépeint le « swag gap » dans les colonnes de Forbes.

La façon dont le swag gap agit sur le couple

Sur TikTok, les internautes jugent la compatibilité des couples à leur tenue, comme si l’habit faisait l’être. Si votre partenaire porte des chemises hawaïennes et des claquettes souvenirs quand vous arborez une robe à sequins et des sandales griffées, vous n’allez pas faire un scandale ni jouer les conseillères en images. Vous prenez votre compagnon comme il est, qu’importe son niveau esthétique. Certes, porter un short de randonnée avec un polo n’est pas très conventionnel, mais ce n’est pas un crime.

Cependant, ce débat stylistique induit par le « swag gap » n’est pas si superficiel qu’il en a l’air. Le vêtement, plutôt secondaire dans la vie de couple, devient alors un instrument de supériorité. Ce même vêtement qui tombe au sol dans la frénésie des ébats valorise l’un et efface l’autre. La personne qui a des lacunes en style et qui prend des vêtements au hasard, cherchant plus le confort que l’harmonie visuelle, restera dans l’ombre de sa moitié. C’est comme si l’autre prenait toute la place (et pas seulement avec ses épaulettes de blazer XXL). Résultat : on en vient à douter de notre valeur et à développer de la rancœur pour notre partenaire, qui se plaît à faire des tableaux Pinterest. On perd confiance à chaque démonstration de style et on se surprend à dire « t’es mieux que moi ».

Et ça se remarque bien au-delà du dressing. Cette personne qui n’a jamais entendu parler de Anna Wintour et qui s’habille en décousu se sentira dans une position d’infériorité. Elle aura tendance à idolâtrer l’autre et à lui donner raison.

Apprendre à voir au-delà du tissu : une nécessité

Vous vous habillez mieux que votre partenaire, mais selon qui ? Selon quoi ? Des critères esthétiques qui se renouvellent inlassablement ? Des standards de beauté irréalistes qui prônent la conformité plutôt que l’individualité ? Le swag gap impose une compétition malsaine dans le couple. Or, pas question de transformer le style de votre partenaire, même s’il manque de goût et de cohérence. Ce n’est pas un genre de Ken que vous pouvez apprêter à votre manière. Les tenues ne sont qu’une façade, un bref extrait de la personnalité. Ce qu’il y a en dessous vaut bien mieux qu’une veste Chanel.

Si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord sur le dress code, vous avez au moins le mérite de vous entendre sur d’autres sujets, plus importants. Prenez l’exemple de Selena Gomez et son mari Benny Blanco. L’ex-coqueluche de Disney Channel a une signature glam-chic tandis que son partenaire a un style un peu moins compréhensible. Quand elle porte un total look cuir, il affiche une chemise violette bariolée, un jean troué à strass et pourtant leur amour est palpable.

Après tout, chaque personne son sens du style. La mode a ses propres codes, mais elle ne figure pas dans les cinq langages de l’amour. Pour tisser les sentiments, les essentiels à avoir sont la complicité, la communication claire et le respect mutuel.