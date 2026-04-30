Qu’est-ce que « l’ubérisation des sentiments » : simple tendance ou vraie révolution amoureuse ?

Vie amoureuse
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : BOOM Photography / Pexels

Swiper, matcher, ghoster… le vocabulaire amoureux ressemble parfois à celui d’une plateforme numérique. Derrière ces nouveaux codes se cache une vraie question de société : les rencontres modernes nous libèrent-elles vraiment, ou transforment-elles peu à peu les histoires en marché ultra-rapide ?

Quand les sentiments prennent le rythme des applis

L’expression « ubérisation des sentiments » désigne l’idée que la rencontre amoureuse fonctionne de plus en plus comme un service à la demande. En quelques gestes, vous consultez des profils, échangez quelques messages, puis passez au suivant. Les applications de rencontre ont ainsi facilité les rencontres à grande échelle, ce qui peut être positif : plus de possibilités, plus de diversité, plus d’occasions de croiser des personnes hors de votre cercle habituel.

Sauf que ce fonctionnement a aussi installé de nouveaux réflexes : comparer vite, choisir vite, zapper vite. L’humain (surtout les femmes) peut alors donner l’impression de devenir interchangeable, comme si l’on feuilletait un catalogue plutôt que de découvrir une personnalité.

Liberté amoureuse… ou nouvelle pression ?

Pendant longtemps, la culture populaire a présenté ce modèle comme synonyme d’indépendance. Rencontres sans attaches, liberté de choisir, autonomie affective : sur le papier, l’idée séduit. Pour certaines personnes, ce mode relationnel correspond réellement à leurs envies et peut être vécu de manière saine et assumée.

Pour d’autres en revanche, une pression plus discrète s’est installée : paraître détaché, ne pas trop montrer ses émotions, rester disponible sans jamais sembler trop investi. Autrement dit, la liberté peut parfois se transformer en nouvelle norme. Et lorsqu’une norme s’impose, elle ne ressemble plus tout à fait à un choix.

Le grand écart entre fantasme et réalité

Il suffit d’observer les séries romantiques pour remarquer un détail amusant : les personnages se rencontrent rarement via une application. Ils se croisent dans un café, lors d’une soirée, au détour d’un imprévu.

Cette mise en scène raconte quelque chose : beaucoup de personnes restent attachées à l’idée d’une rencontre spontanée, imprévisible, presque magique. Non pas parce que le numérique serait mauvais en soi, mais parce que l’alchimie humaine dépasse souvent les cases d’un profil. Une photo soignée, une bio efficace et trois messages bien tournés ne résument jamais totalement une personne.

Quand la drague change de terrain

La lassitude face aux applis pousse parfois certains comportements vers d’autres espaces. Des réseaux pensés pour le travail, comme LinkedIn, deviennent parfois des terrains de flirt improvisés.

Ce glissement montre surtout une fatigue relationnelle : quand un espace cesse de répondre aux attentes, d’autres zones sont investies. Cela pose aussi la question du respect des contextes et des limites, notamment pour celles et ceux qui souhaitent simplement travailler en paix. Tout n’a pas vocation à devenir un terrain de flirt.

Le slow dating, retour du temps long

Face à cette accélération, une tendance gagne du terrain : le slow dating. L’idée ? Prendre le temps de discuter, apprendre à connaître l’autre, privilégier la qualité à la quantité.

Ici, pas de course à la performance ni d’urgence à séduire. On valorise la conversation, la curiosité et la compatibilité réelle plutôt que l’effet immédiat. Le slow dating n’est pas un retour en arrière. C’est plutôt une manière moderne de remettre du sens dans la rencontre et de reprendre la main sur son rythme affectif.

Chacun son tempo amoureux

Il est important de le rappeler : il n’existe pas une bonne façon d’aimer ou de rencontrer quelqu’un. Certaines personnes adorent les applis, d’autres les fuient. Certaines préfèrent les histoires légères, d’autres cherchent un engagement profond. D’autres encore se sentent très bien seules. Le vrai enjeu n’est peut-être pas la technologie, mais la liberté de choisir ce qui vous correspond réellement.

Au fond, l’ubérisation des sentiments n’est ni une « catastrophe totale » ni une « révolution parfaite ». C’est une transition, avec ses opportunités et ses limites. Et derrière tous les algorithmes, un besoin demeure inchangé : être vu, respecté et apprécié pour ce que vous êtes, pas seulement pour ce que vous affichez.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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