Voici pourquoi ce couple a été autorisé à se marier à Notre-Dame de Paris

Un mariage d’exception a eu lieu à Notre-Dame de Paris, samedi 25 octobre 2025, 10 mois après la réouverture de l’un des monuments les plus emblématiques et visités de France. Si la cathédrale n’abrite plus de cérémonies privées depuis de longues années, une dérogation exceptionnelle a été accordée à Martin Lorentz, charpentier compagnon et héros discret de la restauration de l’édifice après le dramatique incendie d’avril 2019.​

Le privilège d’un artisan

Pendant 3 ans, Martin Lorentz et ses collègues ont travaillé sans relâche, sculptant les poutres à l’ancienne et redonnant vie à la charpente selon les méthodes médiévales. À l’issue de cette aventure humaine et patrimoniale, Martin a formulé le vœu de se marier dans « sa » cathédrale, rêve devenu réalité grâce au feu vert de l’archevêque Mgr Ulrich, séduit par le symbole et la portée du geste.​

Une cérémonie spectaculaire et émouvante

Devant 500 invités, dont une majorité de charpentiers et compagnons artisans, et au milieu des touristes venus admirer Notre-Dame restaurée, Martin et Jade se sont ainsi dit « oui » sous les voûtes du monument, entourés de l’énergie fraternelle des personnes qui ont permis sa renaissance.

Un geste symbolique universel

Ce mariage unique est avant tout un hommage rendu à tous les artisans qui ont participé à la restauration de Notre-Dame de Paris. Il perpétue une tradition prestigieuse, jadis réservée aux rois et empereurs, et rappelle que l’Histoire s’écrit aussi avec les mains et les rêves des bâtisseurs contemporains.​

Alors que les couples dits « ordinaires » n’ont plus accès à ce privilège, cette union fait entrer Martin Lorentz et Jade dans la légende de la cathédrale, célébrant l’amour et la transmission au cœur du patrimoine national.