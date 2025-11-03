Ils se marient dans le décor du « Seigneur des Anneaux »… et Elijah Wood débarque pour de vrai

Vie amoureuse
Fabienne Ba.
@hobbitontours/Instagram

Sharik et Jessica Burgess-Stride, deux fans inconditionnels du « Seigneur des Anneaux », ont choisi de célébrer leur union dans le cadre enchanteur de Hobbiton, le village reconstruit ayant servi de décor à la Comté dans la trilogie culte. Ce choix déjà parfait a été couronné d’une surprise émouvante : la venue inattendue d’Elijah Wood, l’acteur principal incarnant Frodon Sacquet.

Elijah Wood, un invité surprise au mariage

La cérémonie touchait à sa fin, les jeunes mariés venaient de signer leurs papiers officiels quand Elijah Wood est soudainement apparu, déambulant dans l’allée au grand étonnement des invités. Sharik se souvient : « Je me suis d’abord demandé si c’était vraiment lui, puis j’ai réalisé que oui ». L’acteur, de passage en Nouvelle-Zélande pour une convention dédiée à la culture geek, a décidé de faire ce geste de complicité envers des fans. Il a chaleureusement félicité le couple, serré les mains des invités et accepté de poser pour quelques photos souvenir avant de repartir discrètement. Une intervention qui a transformé le mariage de Sharik et Jessica Burgess-Stride déjà magique en un moment inoubliable.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Hobbiton Movie Set (@hobbitontours)

Un lieu désormais emblématique pour les fans et mariages

Hobbiton est devenu au fil des années un lieu prisé par les fans de la saga du « Seigneur des Anneaux » et un décor privilégié pour célébrer des mariages à thème. Chaque année, des centaines de couples choisissent ce cadre pour s’unir, attirés par la magie propre à cet univers. La venue d’Elijah Wood vient renforcer cette légende vivante, rendant le souvenir de ce jour encore plus précieux.

Ce mariage restera ainsi gravé dans les mémoires, non seulement pour l’amour célébré entre Sharik et Jessica, mais aussi pour ce moment improbable où la fiction a rencontré la réalité. La présence d’Elijah Wood a offert aux mariés et à leurs proches un souvenir unique, rappelant que parfois, les rêves les plus chers peuvent se concrétiser de la manière la plus inattendue.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Voici pourquoi ce couple a été autorisé à se marier à Notre-Dame de Paris

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Voici pourquoi ce couple a été autorisé à se marier à Notre-Dame de Paris

Un mariage d’exception a eu lieu à Notre-Dame de Paris, samedi 25 octobre 2025, 10 mois après la...

Les couples qui partagent cela durent plus longtemps que les autres

Quand il s’agit de faire durer une histoire d’amour, certains rituels prennent une importance insoupçonnée. D’après les recherches...

Elle quitte son mari car il n’a pas voulu manger avec elle : voici pourquoi ce détail a tout changé

Rachel Allen, 45 ans, a décidé de quitter son mari Tom après 8 années de mariage pour une...

Étrangère, elle épouse un Coréen et la vidéo fait débat

Sur TikTok, la vidéo postée par @itsmoniica_, une jeune femme Espagnole partie en Corée, commence par un message...

En Chine, ces jeunes femmes louent des « hommes mamans » pour combler un manque invisible

Face à la solitude urbaine, nombre de jeunes Chinoises ont recours à des services surprenants : elles paient des...

Vous n’arrivez pas à dire « je t’aime » ? Ce que cela révèle (vraiment) de vous

Exprimer son amour verbalement est souvent plus compliqué que de le ressentir. Entre peur, mécanismes de défense et...