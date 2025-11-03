Ils se marient dans le décor du « Seigneur des Anneaux »… et Elijah Wood débarque pour de vrai

Sharik et Jessica Burgess-Stride, deux fans inconditionnels du « Seigneur des Anneaux », ont choisi de célébrer leur union dans le cadre enchanteur de Hobbiton, le village reconstruit ayant servi de décor à la Comté dans la trilogie culte. Ce choix déjà parfait a été couronné d’une surprise émouvante : la venue inattendue d’Elijah Wood, l’acteur principal incarnant Frodon Sacquet.

Elijah Wood, un invité surprise au mariage

La cérémonie touchait à sa fin, les jeunes mariés venaient de signer leurs papiers officiels quand Elijah Wood est soudainement apparu, déambulant dans l’allée au grand étonnement des invités. Sharik se souvient : « Je me suis d’abord demandé si c’était vraiment lui, puis j’ai réalisé que oui ». L’acteur, de passage en Nouvelle-Zélande pour une convention dédiée à la culture geek, a décidé de faire ce geste de complicité envers des fans. Il a chaleureusement félicité le couple, serré les mains des invités et accepté de poser pour quelques photos souvenir avant de repartir discrètement. Une intervention qui a transformé le mariage de Sharik et Jessica Burgess-Stride déjà magique en un moment inoubliable.

Un lieu désormais emblématique pour les fans et mariages

Hobbiton est devenu au fil des années un lieu prisé par les fans de la saga du « Seigneur des Anneaux » et un décor privilégié pour célébrer des mariages à thème. Chaque année, des centaines de couples choisissent ce cadre pour s’unir, attirés par la magie propre à cet univers. La venue d’Elijah Wood vient renforcer cette légende vivante, rendant le souvenir de ce jour encore plus précieux.

Ce mariage restera ainsi gravé dans les mémoires, non seulement pour l’amour célébré entre Sharik et Jessica, mais aussi pour ce moment improbable où la fiction a rencontré la réalité. La présence d’Elijah Wood a offert aux mariés et à leurs proches un souvenir unique, rappelant que parfois, les rêves les plus chers peuvent se concrétiser de la manière la plus inattendue.