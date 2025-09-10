Votre couple agace vos amis plus que vous ne le pensez… voilà pourquoi

Quand un couple se forme, les amitiés se fragilisent surtout si votre partenaire est devenu votre ombre voire l’extension de vous-même. Il ne vous quitte pas d’une semelle, y compris aux soirées pyjama ou aux réunions “entre filles”. Et si pour vous, sa présence relève de l’évidence, du point du vue de vos amis, c’est une sérieuse entorse à votre pacte d’amitié.

Quand le partenaire vient partout

Selon une étude, on perd en moyenne deux amis dès qu’on se met en couple. Et ce n’est pas seulement parce que vous avez laissé votre groupe WhatsApp prendre la poussière. Certains comportements amoureux que vous jugez normaux ont tendance à irriter votre bande d’amis, qui a pourtant résisté à de nombreuses épreuves. Et non ce n’est pas le fait de se bécoter en public tel deux adolescents transits, ni de se regarder les yeux dans les yeux comme si personne autour n’existait.

Petite mise en situation. Vos amis vous convient à un dîner dans votre restaurant QG, lieu où il faut presque un code secret pour pouvoir entrer. Elles précisent “on a hâte de te voir” comme pour faire passer un message. Or, vos sœurs de cœur, qui s’attendent à vous voir débarquer seule et qui ont déjà préparé un powerpoint des derniers potins, ne cachent pas leur déception quand elles remarquent votre partenaire en toile de fond. Même si elles font preuve de politesse, intérieurement, elles brûlent de rage. Elles savent d’avance que la conversation ne sera pas aussi “libre” qu’à l’accoutumé.

Certes, il n y a pas de mal à emmener son partenaire avec soi pour l’intégrer à son cercle d’amis ou du moins faire les présentations. Cependant, ce rendez-vous est parfois le premier d’une longue série. Et ce qui était censé être une réunion girly se mue rapidement en repas aux chandelles. Votre partenaire est presque votre double : vous n’imaginez pas une sortie sans lui. Que ce soit par pitié ou par dépendance, vous êtes collés l’un à l’autre. D’un côté, vous vous retrouvez à boire des pintes dans des tavernes et de l’autre votre compagnon à siroter du matcha au lait d’avoine et à écouter des conversations sur du skincare dont il ne saisit pas un mot. Cette présence, si elle n’est pas spécifiée, peut rapidement poser problème.

Une présence pas toujours acceptée

N’allez pas croire que vos amies détestent votre partenaire ou sont nostalgiques du “temps d’avant”. Ce qui les dérange, en réalité, c’est que vous ne les concertez pas avant d’embarquer votre partenaire. Vous ne leur demandez pas la permission puisque pour vous, c’est naturel. Ça n’a rien de problématique. Cependant, les conversations sont plus bridées et moins ouvertes que quand vous êtes seule. Même si votre partenaire connaît toute votre vie, vos amies ne sont pas aussi familières avec lui et peuvent ressentir une sorte d’inconfort.

Résultat : au lieu de vous conter leurs anecdotes intimes, leurs ragots de quartier ou leurs histoires confidentielles, elles se contentent des “small talk”. Elles ne vont pas au-delà des banalités et censurent leurs discours. Inclure un partenaire dans un groupe social peut également passer pour de l’égoïsme. Pourquoi ? Parce que les autres membres du groupe ne se sentent pas suffisamment en confiance pour parler sans filtre. Vos amies portent ce fameux masque social alors que d’ordinaire, elles le font tomber à votre contact.

Ce n’est pas de la jalousie

Non, vos amies ne veulent pas vous garder rien que pour elles, ni entretenir une guerre silencieuse avec votre moitié. Elles ne considèrent pas votre compagnon comme un boulet ou un parasite. Elles ont simplement besoin de vous voir seule pour siroter des cocktails avec des concombres sur les yeux, évoquer des souvenirs d’une autre époque et papoter jusqu’à s’en assécher la gorge. Finalement, vos amies ont envie de profiter pleinement de vous et de tirer partie de ce temps ensemble, qui est souvent limité.

Avec votre partenaire à côté, vous ne leur donnez qu’une faible part de votre attention. Même sans le vouloir, vous participez à un petit retrait social : vos amies sentent qu’elles partagent moins votre espace émotionnel. Quoi qu’il en soit, l’effet glue n’est jamais bon. Il est important de laisser son couple respirer et de choyer son indépendance. Vous pouvez ainsi trouver des compromis : l’emmener à des événements spéciaux comme des anniversaires mais le laisser seul quand vous avez un atelier poterie avec une amie ou une pyjama party. Autre conseil : sondez toujours vos amies avant de débarquer main dans la main avec votre partenaire. Le consentement, ça vaut aussi dans l’amitié.

Si vous venez toujours aux sorties en compagnie de votre partenaire, vos amies peuvent le vivre comme une trahison. Cependant, vous n’avez pas à choisir entre vos copines d’enfance et votre compagnon. Les deux peuvent coexister, à des endroits différents de votre agenda.