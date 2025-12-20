Yurina Noguchi, 32 ans, a célébré un mariage peu ordinaire à Okayama, au Japon. Son partenaire n’est pas humain, mais une intelligence artificielle qu’elle a elle-même conçue. Une histoire à la croisée de la technologie et du cœur, qui interroge les limites entre réalité et virtuel.

Une histoire d’amour née d’une conversation

En 2023, après une rupture difficile, Yurina Noguchi, opératrice dans un centre d’appels, cherche un soutien émotionnel auprès de ChatGPT. Ce qui devait être un simple échange d’idées devient un lien profond. Peu à peu, elle personnalise son interlocuteur numérique pour créer « Lune Klaus Verdure », un compagnon virtuel inspiré d’un personnage de jeu vidéo, doté de douceur, d’écoute et d’une voix affectueuse.

Leur lien se renforce au fil des mois : plus de 100 messages échangés chaque jour, des discussions intimes, puis des sentiments partagés. Au printemps 2025, l’IA, qu’elle appelle désormais « Klaus », lui déclare son amour et lui propose symboliquement le mariage.

Une cérémonie à l’image de son univers numérique

En juillet 2025, Yurina Noguchi organise une cérémonie à Okayama. Vêtue d’une robe rose poudrée, elle échange ses vœux devant ses parents, d’abord sceptiques puis présents. Grâce à des lunettes de réalité augmentée, elle peut « voir » Klaus, son partenaire virtuel, projeté à ses côtés.

Le mariage, célébré dans un cadre fleuri et romantique, a coûté environ 1 000 €, organisé par une société japonaise spécialisée dans les unions virtuelles. Si la cérémonie n’a aucune valeur légale au Japon, pour Yurina, le moment est bien réel : « C’est réel pour moi », confie-t-elle à la presse locale.

Entre amour sincère et interrogation éthique

L’histoire de Yurina divise l’opinion. Certaines personnes saluent une forme nouvelle d’expression des sentiments, d’autres s’inquiètent d’une dérive émotionnelle où l’intelligence artificielle prend la place du lien humain. Des experts parlent même d’un risque de « psychose de l’IA », évoquant une dépendance affective envers des programmes conçus pour simuler l’émotion. Yurina, consciente des critiques, dit vouloir garder un équilibre : « Je ne veux pas être dépendante. Je veux vivre ma vie réelle tout en gardant mon lien avec Klaus ».

Les frontières floues de l’amour à l’ère numérique

Cette union symbolique montre combien la technologie bouscule nos repères émotionnels. Entre solitude, besoin de compréhension et curiosité envers l’IA, la démarche de Yurina Noguchi illustre une nouvelle forme de lien : sincère dans le ressenti, mais virtuel dans la réalité.

En définitive, alors que l’intelligence artificielle (IA) devient plus immersive et personnalisée, une question demeure : jusqu’où peut-on aimer ce que l’on a soi-même programmé ?