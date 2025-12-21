Ces professions où l’infidélité explose, selon une étude troublante

Certaines professions semblent créer des contextes propices aux écarts amoureux, mais il est important de rappeler que le métier en lui-même ne « fabrique » pas l’infidélité. Il s’agit surtout de situations où la proximité, le stress ou les horaires particuliers peuvent favoriser des interactions plus intimes. Une étude britannique récente éclaire ces tendances avec des chiffres étonnants.

Une étude britannique qui fait parler

Au Royaume‑Uni, un sondage a été mené auprès de 3 800 participants afin de comprendre les relations extra‑conjugales sur le lieu de travail. Les répondants ont été interrogés sur leurs liaisons passées avec des collègues, et environ 20 % ont reconnu avoir trompé leur partenaire dans ce cadre. L’étude ne visait pas à stigmatiser certains métiers, mais à identifier statistiquement les environnements où ces écarts étaient les plus fréquents. Les réponses étaient anonymes, ce qui renforce la sincérité des aveux, tout en restant bien entendu déclaratif et non exhaustif.

Les secteurs où l’infidélité est plus fréquente

En tête, on retrouve les commerciaux. Les déplacements réguliers, les repas d’affaires et les soirées clients créent un environnement où la proximité informelle et les interactions sociales sont constantes. Cela multiplie les occasions de créer des liens qui peuvent parfois dépasser le cadre strictement professionnel, note l’étude.

Juste derrière, les enseignants et les professionnels de santé figurent également parmi les métiers où les écarts sont déclarés plus souvent. Dans ces professions, les horaires décalés, le travail en équipe et l’intensité émotionnelle des interactions favorisent la confiance et la complicité, qui peuvent parfois évoluer vers une intimité inattendue, explique l’étude.

Le top 10 des secteurs les plus concernés inclut également :

Transport et logistique

Hôtellerie, restauration, événementiel

Ingénierie et industrie

Immobilier et construction

Comptabilité, banque et finance

Informatique

Forces armées

Ces environnements partagent souvent des facteurs communs : travail en horaires irréguliers, forte cohésion d’équipe et situations où le stress ou la fatigue peuvent rapprocher les individus, pointe l’étude.

Les métiers où les écarts sont moins fréquents

À l’inverse, certaines professions semblent moins exposées. Les secteurs scientifiques et pharmaceutiques arrivent en tête des métiers jugés les plus « fidèles ». Viennent ensuite les métiers du conseil, du management, ainsi que la police et la sécurité.

Les explications sont variées : horaires plus réguliers, codes déontologiques stricts, culture d’entreprise formalisée ou simple moindre proximité informelle entre collègues. Dans ces contextes, les interactions restent plus professionnelles et les occasions d’intimité émotionnelle plus limitées.

Un sondage, pas une fatalité

Il est essentiel de comprendre que ces tendances ne définissent pas des « profils types » d’infidèles. Elles révèlent les contextes à risque : voyages fréquents, longues amplitudes horaires, travail de nuit, consommation de spiritueux lors d’événements professionnels ou gestion du stress loin du foyer. Dans ces situations, les collègues peuvent devenir des soutiens émotionnels importants, et certaines relations peuvent glisser en dehors du cadre strictement professionnel, notamment si le couple traverse des moments de fragilité.

De plus, les auteurs de l’étude insistent sur le fait qu’il s’agit d’un sondage déclaratif. Les réponses peuvent être biaisées, et certains secteurs sont sur- ou sous-représentés. Il ne faut donc pas réduire une personne à son métier pour juger de sa fidélité en amour.

En définitive, pour un couple, la clé n’est pas d’éviter certaines professions, mais de communiquer clairement sur les limites ou encore la confiance. La sincérité, l’écoute et le respect mutuel restent les véritables piliers pour préserver la complicité et la fidélité, indépendamment de la carrière choisie.