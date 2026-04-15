À 46 ans, elle partage ce qu’elle aurait aimé savoir à 36 ans

La créatrice de contenu Erin Devine (@devinedwelling) a partagé une réflexion personnelle sur les enseignements qu’elle aurait aimé connaître 10 ans plus tôt. Sa publication Instagram, largement commentée, aborde différents aspects du rapport au temps, aux attentes sociales et aux choix de vie.

Une publication personnelle qui trouve un écho en ligne

Dans une publication relayée sur les réseaux sociaux, Erin confie : « I’m 46. Here are 5 things I’d tell my 36-year-old self… » (« J’ai 46 ans. Voici 5 choses que je dirais à moi-même à 36 ans »). Elle y partage des réflexions tirées de son expérience, abordant notamment la perception de l’âge, les attentes que l’on se fixe ou encore l’importance de suivre son propre rythme. Parmi les idées qu’elle met en avant : « Tu n’es pas vieille à 40 ans », « Il n’existe pas de ‘bon’ timing », « Les animaux sont un engagement » ou encore « C’est normal de ne pas plaire à tout le monde ».

Elle conclut par un message inspirant : « Peut-être que tu n’as pas atteint ton apogée à l’adolescence, ni dans la vingtaine ou la trentaine… Peut-être que ton épanouissement arrive dans la quarantaine. Reste sur ta voie, fais confiance au processus et lâche prise ». Les contenus liés au développement personnel figurent parmi les formats largement diffusés sur les plateformes sociales.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erin Devine (@devinedwelling)

Une parole qui résonne auprès de nombreuses personnes

Les publications abordant l’expérience de la quarantaine, comme celles d’Erin Devine (@devinedwelling), rencontrent un intérêt croissant sur les réseaux sociaux, où les discussions sur l’âge et le bien-être se multiplient. Certaines études indiquent que les plateformes numériques permettent de partager des expériences personnelles susceptibles de créer un sentiment de communauté. Le témoignage d’Erin s’inscrit alors dans cette tendance où les expériences individuelles deviennent des points de discussion collectifs.

En partageant les conseils qu’elle donnerait à « son elle » de 36 ans, Erin Devine (@devinedwelling) propose ainsi une réflexion sur l’évolution personnelle et la perception du temps. Son témoignage met en avant l’idée que les trajectoires de vie ne suivent pas nécessairement un parcours linéaire.