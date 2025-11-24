Le « calendrier japonais de la chance » est sorti : à quel point 2026 vous sera-t-elle favorable ?

Société
Léa Michel
Le calendrier japonais de la chance pour 2026 vient de sortir, et il montre les dates d’anniversaire considérées comme « les plus favorables dans la nouvelle année », selon la tradition populaire japonaise. Ce classement, très suivi chaque année, s’inspire des croyances liées à l’astrologie et à la numérologie nippones pour prédire les jours de naissance les plus « chanceux » ou propices à la réussite, à la santé et à l’épanouissement pour les 12 mois à venir.

En quoi consiste ce calendrier ?

Ce calendrier, appelé « やくしレフの運の良い誕生日ランキング » (classement des anniversaires les plus chanceux), répertorie les 124 dates de naissance selon leur chance potentielle en 2026. Il s’utilise comme un guide ludique et symbolique pour voir si l’année à venir sera porteuse de bons augures pour soi-même ou ses proches. Beaucoup de Japonais consultent ce classement pour s’amuser, pour envisager une année positive ou comme source de motivation personnelle et de petits rituels (porte-bonheur, vœux, talismans).​

Le top 5 des dates les plus chanceuses pour 2026

Voici les dates de naissance en tête du classement pour l’année 2026 :

  • 5月29日 (29 mai)
  • 6月1日 (1er juin)
  • 6月10日 (10 juin)
  • 7月9日 (9 juillet)
  • 2月5日 (5 février)

Être né à l’une de ces dates, selon le calendrier japonais de la chance, promet une année 2026 particulièrement favorable, marquée par la chance, la réussite dans les projets ou une énergie positive exceptionnelle.​

Explications et portée culturelle

Ce type de calendrier exprime l’importance au Japon des traditions liant la date de naissance à la destinée, où l’on pense que certains jours possèdent une énergie ou une vibration particulière qui peut influencer le cours de la vie. Pour beaucoup, il s’agit d’une curiosité annuelle, mais certaines personnes aiment en tirer des encouragements, des rituels pour bien démarrer l’année, ou encore choisir à quelles dates organiser des événements marquants (mariages, débuts professionnels, etc).​

En résumé, le calendrier japonais de la chance rappelle avec légèreté qu’il est agréable de croire à la bonne fortune et aux chances nouvelles qui accompagnent chaque début d’année.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
