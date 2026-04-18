Moins de compétences, plus de dépendance : pourquoi le « deskilling » inquiète autant

Société
Soraya
Photo d'illustration : Yan Krukau / Pexels

Les technologies vous simplifient la vie, parfois même vous impressionnent. Derrière cette efficacité, une question revient toutefois de plus en plus souvent : et si, à force de déléguer, certaines compétences finissaient par s’effacer ? C’est ce que l’on appelle le « deskilling », un phénomène qui intrigue autant qu’il interroge.

Un concept ancien qui revient sur le devant de la scène

Le terme « deskilling » n’est pas nouveau. Il a été théorisé dès les années 1970 par le sociologue Harry Braverman, qui analysait les effets de l’industrialisation sur le travail. Son idée ? À force de diviser les tâches, on réduit parfois la vision globale d’un métier. Une personne devient experte d’un geste précis, mais perd une partie de la compréhension d’ensemble.

Aujourd’hui, ce concept revient en force avec le numérique. Les outils digitaux, les logiciels intelligents et l’intelligence artificielle transforment la manière dont vous mobilisez vos compétences, au travail comme dans la vie quotidienne.

Quand les machines font (presque) tout

L’automatisation ne cesse de progresser. Selon McKinsey Global Institute, une grande partie des activités professionnelles pourrait être transformée, notamment celles qui reposent sur des tâches répétitives ou analytiques. De son côté, OCDE souligne que les métiers évoluent rapidement, avec des compétences qui changent plutôt qu’elles ne disparaissent complètement.

Concrètement, cela signifie que certains savoir-faire sont moins sollicités. Par exemple, vous utilisez peut-être un GPS sans réfléchir à l’itinéraire, ou un correcteur automatique sans vraiment analyser vos fautes. Votre corps, votre cerveau, vos capacités d’adaptation restent pourtant au cœur de tout cela. Vous n’êtes pas « moins compétent », vous utilisez simplement vos ressources autrement.

Une dépendance aux outils numériques ?

C’est là que les inquiétudes apparaissent. À force de confier certaines tâches aux technologies, pourriez-vous devenir dépendant de ces outils ? L’UNESCO insiste sur un point clé : il est essentiel de développer des compétences numériques tout en gardant un esprit critique.

Car oui, les outils peuvent faciliter votre quotidien, mais ils peuvent aussi modifier la façon dont vous réfléchissez, analysez ou prenez des décisions. Le Forum économique mondial rappelle toutefois que ces évolutions ne sont pas uniquement négatives. Elles créent aussi de nouveaux besoins : créativité, résolution de problèmes, pensée critique. Autrement dit, certaines compétences s’effacent… pendant que d’autres prennent plus de place.

Ce que montre ce phénomène (deskilling), au fond, c’est une transformation. Moins de certaines compétences, peut-être, mais aussi plus d’autres. Et dans ce mouvement, une chose reste essentielle : votre capacité à comprendre et à faire des choix éclairés dans un monde où les technologies prennent de plus en plus de place.

Soraya
Soraya
Passionné·e de saveurs authentiques et d'explorations culinaires, je parcours le monde à la recherche des pépites gastronomiques pour les partager avec vous. Gourmet·te invétéré·e, je crois fermement que chaque plat a une histoire à raconter.
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