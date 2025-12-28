Sucer son pouce : la vérité surprenante derrière cette habitude à l’âge adulte

Alors que les tétines pour adulte rencontrent un succès inattendu, il y a aussi de grandes personnes qui préfèrent leur pouce à ces embouts siliconés. Le pouce bien calé contre le palais, le doigt par-dessus le nez, ce geste typique des bambins fatigués perdure aussi au-delà du bas âge. Plaisir coupable, pratique inavouable, sucer son pouce est un réflexe qui concerne aussi des hommes en costard-cravate et des femmes en tailleur.

Un geste profondément ancré dans la recherche de réconfort

Les principaux concernés ne vont pas s’en vanter. Sucer son pouce quand on a passé l’âge des couches, des biberons et des histoires du soir, c’est un peu honteux. Certains ont arrêté naturellement ou sous la menace de l’orthodontiste tandis que d’autres ont continué à reproduire ce geste primitif. Ce mouvement réconfortant, souvent assorti d’une oreille de lapin soyeuse ou d’un mouchoir portant notre odeur corporelle, est un mauvais souvenir synonyme de bague aux dents pour beaucoup d’entre nous. Or, pour d’autres, le pouce est toujours un accessoire anti-stress, un relaxant à portée de bouche.

Les enfants le tètent pour se rassurer après un vilain cauchemar tandis que les adultes s’en emparent devant les factures de gaz, les fiches d’impôt et les dossiers compliqués. S’il traverse les années, c’est parce que sucer son pouce active, même à l’âge adulte, les circuits du réconfort émotionnel. Dès la naissance, cette action stimule des zones neurologiques liées à l’apaisement, ralentit le rythme cardiaque et réduit la tension. Sur les échographies de grossesse, il n’est d’ailleurs pas rare de voir le fœtus sucer son pouce.

Contrairement aux idées reçues, persister à sucer son pouce n’est pas un signe d’immaturité. C’est souvent une manière inconsciente de s’autoréguler : comme d’autres vont toucher leurs cheveux, mordiller leurs lèvres ou se balancer légèrement, le pouce devient une « zone refuge ». Une habitude qui répond à un besoin authentique : celui de se sentir en sécurité.

Un symptôme possible d’un stress latent, pas une régression

Il n’y a pas de mal à sucer son pouce à l’âge adulte. Certes, ça risque de décaler les dents vers l’avant et d’annuler les effets de l’appareil dentaire porté pendant les jeunes années, mais ce n’est pas puéril. Les personnes qui continuent de sucer leur pouce sont souvent surmenées ou en proie à de nombreuses responsabilités. Là on ne parle pas d’un jouet Lego égaré ou d’un petit chagrin passager devant une assiette de brocolis.

Les psychologues le rappellent : un geste répétitif, surtout hérité de l’enfance, peut signaler une tension émotionnelle sous-jacente. Sucer son pouce à l’âge adulte n’est pas forcément un problème en soi, mais cela peut être le signe d’un stress persistant, d’une surcharge mentale ou d’une fatigue émotionnelle difficile à verbaliser.

Dans ce cas, le pouce joue un rôle de « raccourci rassurant ». Le cerveau n’a pas besoin de nouveaux outils pour se calmer : il pioche dans les méthodes les plus anciennes, les plus efficaces, celles programmées avant même le langage.

Une habitude qui peut aussi trahir un besoin d’attachement

Sucer son pouce est loin d’être un rituel innocent. C’est de l’auto-câlinage pur, un acte de bien-être à la première personne. Les personnes qui le font ont peut-être manqué d’amour pendant l’enfance ou alors elles ont eu l’impression de ne pas avoir été assez choyées. Pour certains adultes, sucer leur pouce est lié au besoin de ressentir une forme de présence rassurante, même symbolique.

Les psychologues y voient parfois l’expression d’un attachement dit « insécurisé », où l’individu cherche inconsciemment une source d’apaisement stable, faute d’avoir pu l’obtenir régulièrement durant l’enfance. Cela ne signifie pas que la personne souffre d’un trouble ; plutôt qu’elle possède une sensibilité émotionnelle forte et qu’elle a appris, très tôt, à compter sur des gestes auto-apaisants.

Il y en a qui mordillent le bout des stylos, qui se rongent les ongles, qui se mordent l’intérieur des joues. Et puis il y en a qui restent sur leurs acquis et qui continuent de sucer leur pouce comme une friandise thérapeutique. Le pouce fait du bien à l’esprit, mais un peu moins aux dents…