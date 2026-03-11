Cette ancienne astronaute française crée la surprise au premier rang d’un défilé

Lors des défilés de mode, les premiers rangs sont souvent occupés par des célébrités du cinéma, de la musique ou encore des réseaux sociaux. Parfois, une invitée inattendue attire l’attention. À Paris, lors du récent défilé de la maison Chanel automne-hiver 2026/2027, la présence de l’astronaute française Claudie Haigneré au premier rang a suscité la curiosité des invités et des internautes.

Une invitée inattendue à la Fashion Week de Paris

Le défilé Chanel automne-hiver 2026/2027, organisé au Grand Palais, a réuni de nombreuses personnalités du monde de la mode. Parmi les invités, la présence de Claudie Haigneré a rapidement été remarquée. L’ancienne astronaute, reconnaissable à sa coupe courte et à son style sobre, était installée au premier rang parmi les invités. Elle portait un ensemble noir composé d’un pantalon ample et d’une veste brodée. Cette apparition a surpris certains observateurs, peu habitués à voir des figures du monde scientifique dans ce type d’événement.

Une invitation liée à une histoire personnelle

La présence de Claudie Haigneré au défilé n’était pas un simple hasard. Elle est liée au parcours du créateur Matthieu Blazy. Avant de diriger une grande maison de mode, le designer belge s’était inspiré de l’astronaute française pour sa collection de fin d’études présentée en 2006 à l’école de mode La Cambre, à Bruxelles. À l’époque, il imaginait déjà des silhouettes inspirées de l’univers spatial, avec des formes techniques et des références aux combinaisons d’astronautes.

Claudie Haigneré, une pionnière de l’exploration spatiale

Claudie Haigneré est une figure majeure de l’exploration spatiale européenne. En 1996, elle devient la première femme française à aller dans l’espace lors de la mission Cassiopée à bord du vaisseau Soyouz TM-24. Elle participe ensuite à une seconde mission en 2001, devenant la première Européenne à visiter la Station spatiale internationale. Au total, elle a passé plus de 25 jours dans l’espace au cours de ses missions.

En résumé, la présence de Claudie Haigneré au premier rang d’un défilé de mode parisien a surpris de nombreux observateurs. Cette invitation rappelle aussi les liens parfois inattendus entre la mode, la science et l’inspiration artistique. Pionnière de l’exploration spatiale et figure importante de la recherche française, l’ancienne astronaute continue ainsi de marquer les esprits, même dans des univers très différents de celui de l’espace.