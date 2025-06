Si vous vivez ça au quotidien, c’est peut-être de l’abus émotionnel

Les violences ne sont pas toujours physiques. Parfois, il y a aussi des phrases, des comportements, des réflexions qui marquent à vif comme un bleu sur le corps. Dans certaines relations, les abus émotionnels font partie du quotidien et passent presque inaperçus. Pourtant, ils égratignent doucement l’esprit et laissent de nombreuses ecchymoses sur la confiance.

L’abus émotionnel : silencieux, mais destructeur

La violence psychologique ne laisse pas de traces visibles, mais elle est palpable et nous amoche de l’intérieur. Lorsqu’elle s’infuse dans tous les pores de la relation, qu’elle soit amicale ou amoureuse, elle fait l’effet d’une gifle. Les mots sonnent comme des coups invisibles et les critiques nous sautent brutalement au visage. L’abus émotionnel prend la forme de manipulation, d’humiliation masquée, de dénigrement constant, ou même de silences calculés. Contrairement à un poing porté en pleine face, qui laisse des empreintes, ce type de violence n’est pas tout de suite flagrant.

Il s’insinue progressivement, comme un poison injecté petite dose par petite dose. On tarde alors à en prendre conscience et à poser des termes sur ces claques verbales, souvent minimisées. Chaque mot qui sort de la bouche de l’autre prend l’apparence d’un uppercut et on l’amortit l’air de rien jusqu’à ne plus en pouvoir. « Vous n’exagérez pas. Vous n’êtes pas trop sensible. Non, vous ne vous faites pas des films », soutient Amber Long, thérapeute, dans une publication Instagram éclairante.

On vous fait douter de votre mémoire ou de vos ressentis

L’abus émotionnel ne se limite pas à la sphère amoureuse. Il peut naître dans l’open space, le foyer familial, le cercle amical… Partout où il y a du contact. Le premier signe révélateur est certainement l’un des plus sournois. Vous dites « tu m’as dit ça hier », il répond : « tu inventes » et nie en bloc.

C’est ce qu’on appelle plus communément le gaslighting. Soit faire passer la victime pour « folle », en déformant une information ou en la présentant autrement. La personne vous manipule et vous laisse penser que vous perdez la tête. Elle exécute tellement bien son numéro, qu’elle parvient à vous remettre en question et à vous faire revenir sur vos propos, en lesquels vous croyiez pourtant dur comme fer.

On dévalorise vos choix, vos projets, vos goûts

Tout ce que vous entreprenez et tout ce que vous aimez est sévèrement dénigré. Rien n’est jamais assez bien. Vos ambitions sont « irréalistes », vos émotions « exagérées » et vos passions « superficielles ». Vous ne pouvez rien faire sans que la personne vous fasse des remontrances. Au lieu de respecter ces choses qui vous animent et vous habitent, elle les critique, les discrédite, les piétine. Et son venin ne tarde pas à se propager et à anesthésier tout ce qui vous fait vibrer. Une humiliation indirecte typique de l’abus émotionnel.

On vous punit par le silence et le manque d’affection

La personne devient soudainement mutique, sans raison apparente. Lorsque vous tendez vos bras pour l’enlacer, elle vous repousse d’un geste calculé et quand vous lui adressez la parole, elle ne vous dit rien en retour. Quand d’autres frappent pour une chemise mal pliée ou un repas trop cuit, elle, elle use du silence pour vous punir et vous faire cogiter.

On vous fait croire que vous êtes difficile à aimer

Une personne qui exerce un abus émotionnel vous répète en boucle qu’il faut presque se forcer pour vous aimer. Elle vous persuade qu’aucun cœur ne voudra de vous et vous fait passer pour quelqu’un de détestable. Vous finissez par penser que vous devez « faire des efforts » pour mériter le minimum et, à l’inverse, ne pas trop en demander de l’autre côté.

On vous dit que vous en faites trop

Quand vous laissez sortir vos émotions sans filtre, la personne ne vous console pas et ne vous tend pas non plus un mouchoir. Elle vous dit que vous êtes trop sensible, que vous vous lamentez pour trois fois rien, que vous jouez la comédie. En d’autres termes, elle vous laisse croupir dans votre mal-être et vous assomme de mots qui vous détruisent plus qu’ils ne vous réconfortent.

On ne se comporte pas pareil en public et en privé

Une personne qui use de l’abus émotionnel porte son plus beau masque en société. Elle est totalement différente, presque méconnaissable. Les autres n’en disent que du bien et ça vous oblige à tout garder pour vous, au risque de vous prendre une réflexion du style « je ne vois pas ce que tu lui reproches » ou « il n’est pas si horrible que ça ». Cette personne est un véritable caméléon. Aussitôt rentrée à la maison, elle vous crache à nouveau des horreurs.

S’affirmer, poser des limites, dire non : ce ne sont pas des caprices. Ce sont des actes de survie. Vous avez le droit de ne plus minimiser ce que vous ressentez. De ne plus chercher d’excuses à ce qui vous abîme à petit feu. L’abus émotionnel ne saute pas aux yeux mais il laisse de profondes éraflures. Pour refermer ces cicatrices, il faut beaucoup d’amour et de bienveillance.