Ces feuilles Diddl valent une petite fortune : voici combien vous pourriez les revendre

Vous avez certainement encore des porte-documents remplis de ces feuilles floquées de la souris aux grosses pattes et aux grandes oreilles. Ces feuilles Diddl, que vous avez échangées contre d’autres objets ou quelques goûters, ne sont pas juste des bouts de papier. Au-delà de leur valeur sentimentale, elles se revendent à prix d’or sur le net. Sniffez une dernière fois ces carreaux saveur fraise ou barbapapa avant de les troquer contre quelques liasses.

La Diddl mania, ça peut vous rapporter gros

Ces feuilles de toutes les tailles et de toutes les couleurs circulaient de main en main quand les maîtresses avaient le dos tourné. Il ne fallait pas qu’elles arborent un seul trait de stylo, sinon vous perdiez drastiquement au change. Certaines tricheuses ont parfois tenté la contrefaçon avec l’imprimante de leurs parents. Mais les fans incontestés de la souris disproportionnée avaient l’œil aiguisé. Les papiers Diddl ont donné lieu à un vrai business et aujourd’hui, vous pouvez les échanger contre bien plus que des sucettes arc-en-ciel ou des stylos à froufrous.

Si pendant l’enfance vous faisiez du trafic de Diddl dans la cour de récré, alors sachez que vos efforts commerciaux vont enfin être récompensés. Vous avez gardé votre butin parfumé quelque part dans un placard ? Il est temps de refaire l’inventaire de vos feuilles Diddl. Ces papiers à lettres que vos parents ont parfois utilisés en guise de liste de course, inconscients de l’acte criminel commis, sont l’équivalent d’un beau billet vert. De la même manière que le vin, ils se sont bonifiés avec le temps. Alors que la souris allemande iconique renaît à nouveau sur les sacs à dos et au bout des porte-clés, certaines feuilles sont très recherchées. Des collectionneurs aguerris, menés à la baguette par leur enfant intérieur, sont prêts à débourser cher pour compléter leur classeur.

Les feuilles les plus rares, celles pour lesquelles vous auriez donné vos devoirs, se revendent entre 200 et 300€. Les plus courantes, elles, oscillent entre 20 et 50€. Si vous souhaitez réaliser une belle plus-value, cherchez des feuilles A6 numérotées 228, 225 et 192. Vous avez des cartes postales intactes en stock ? C’est le début de la richesse ! Il ne reste plus qu’à espérer que votre maman n’ait pas brûlé vos feuilles pendant une session de rangement.

Ces objets Diddl qui sont les plus côtés

Ratatouille et Jerry s’inclinent face à ce légendaire Diddl, mascotte adorée de toute une génération. La souris romantique au sourire béat et au gros nœud à pois était partout dans les années 2000. Si vous êtes de cette époque, vous avez certainement une panoplie de produits dérivés dans votre chambre d’enfant, encore dans son jus.

Combien de fois avez-vous fait un caprice devant le rayon papeterie à l’effigie de Diddl ? Combien de fois avez-vous promis à votre maman de vous tenir à carreaux pour obtenir la gomme en stick ou la trousse pailletée ? À l’aube de la rentrée, tous vos indispensables d’école portaient la souris en étendard. Du cartable aux crayons en passant par les accessoires de géométrie, vous étiez une véritable groupie.

Or, c’est un tout autre objet Diddl qui fait grimper les enchères et vous allez avoir du mal de vous en séparer malgré les euros à la clé. Ancêtre des Labubu, ces personnages au physique mi-affreux, mi-cute, les peluches Diddl représentent une coquette somme. Mais attention pas n’importe lesquelles : celles qui viennent d’éditions limitées. Les peluches créées à l’occasion de la Saint Valentin ou de Noël sont très plébiscitées, à condition qu’elles soient impeccables et qu’elles arborent des étiquettes de certification. Eh oui, c’est une affaire sérieuse !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nam_chine_family (@nam_chine_family)

Sur fond de nostalgie, les Diddl signent leur retour

Déambuler dans les rayons des magasins de jouets ou des supermarchés, c’est faire un bond dans le passé. Nul besoin de machine à remonter le temps pour revenir à l’époque des tamagotchis, des scoubidous et des Diddle. Il suffit parfois d’attendre quelques années pour voir renaître des objets d’une autre décennie que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Faire du neuf avec de l’ancien est devenu habituel. Sur les cintres, les jeans taille basse, les pantalons en velours et le baby tee façon Pussycat Dolls sont légion. Et sur les étagères des “grands enfants”, il y a des fleurs en LEGO, des coussins à l’effigie de Tom Nook et des cartes Pokémon encadrées. Cette nouvelle collection Diddl était donc la suite logique.

Et force est de constater que les adultes sont excités à l’idée de renouer avec la souris de leur enfance. Depuis le 1er octobre 2025, les nostalgiques peuvent reprendre ce rituel du tendre âge. Journal intime, trousses, peluches, stylos, feuilles et même gamme cosmétiques, les fans de la première heure redécouvrent les joies des Diddl.

Un retour en force qui s’explique par ce besoin irrépressible de réconfort. Replonger dans les Diddl, c’est un peu une manière de fuir la réalité de ce monde de brut.