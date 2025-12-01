Elle se trompe de numéro de téléphone pour Thanksgiving… et crée une amitié improbable depuis 10 ans

En 2016, Wanda Dench, grand-mère de l’Arizona, envoie par erreur un SMS d’invitation à Thanksgiving à Jamal Hinton, un adolescent de 17 ans au lieu de son petit-fils. Touchée par sa réponse espiègle, elle l’accueille à table, scellant une amitié qui dure désormais depuis 10 ans.

L’erreur qui change tout

Wanda Dench envoie un SMS au mauvais numéro et reçoit en retour cette réponse de Jamal Hinton : « Qui êtes-vous ? ». Elle répond : « Ta grand-mère ! » avec son selfie. Jamal Hinton renvoie alors le sien : « Vous n’êtes pas ma grand-mère, mais puis-je venir quand même ? ». Elle accepte, fidèle à l’esprit des grands-mères qui nourrissent tout le monde. Ce qui aurait pu rester une simple anecdote devient alors une tradition : chaque année, Jamal revient partager le repas de Thanksgiving avec Wanda et sa famille.

Une connexion immédiate et durable

Lors du premier repas de Thanksgiving, le courant passe en effet instantanément entre la septuagénaire et l’ado. Malgré la maladie de Wanda (cancer du sein) et la perte de son mari, ils se retrouvent chaque Thanksgiving, partageant repas, jeux et gratitude autour de la table familiale. Leur rencontre accidentelle se transforme en une amitié sincère, célébrée par des millions d’internautes émus par cette histoire de gentillesse inattendue et de liens créés par hasard.

Une tradition qui inspire le monde

Jamal poste annuellement leurs retrouvailles sur X (ex-Twitter) qui émeuvent des millions de personnes : « C’est le destin », confie Wanda. Même virtuellement pendant sa chimiothérapie leur lien persiste, organisant des appels et maintenant la flamme d’une amitié née d’un hasard téléphonique. Au fil du temps, leur histoire devient un symbole d’espoir : celui que la bienveillance peut surgir n’importe quand, même d’un message envoyé par erreur. Et chaque année, lorsque Thanksgiving revient, leur photo côte à côte rappelle au monde que la famille peut aussi se choisir

Au-delà d’une simple anecdote virale

Cette histoire transcende les réseaux sociaux : Wanda se fait tatouer avec l’aide de Jamal, tandis que lui devient coach de basket et hôte. Leur amitié authentique, symbole d’unité dans un monde divisé, fait même l’objet d’un film Netflix en préparation. Et si leur quotidien évolue, une chose demeure : cette promesse silencieuse de rester présents l’un pour l’autre. Chaque photo, chaque éclat de rire partagé rappelle que certaines connexions ne doivent rien au sang, mais tout à la bonté et au hasard. Une simple erreur de numéro qui, des années plus tard, continue d’inspirer les personnes qui rêvent encore de liens inattendus et profondément humains.

Happy Thanksgiving from MY FAMILY to yours 💞We are all wishing @dench_wanda a fast healthy recovery.

Year 9 didn’t go as planned but we will be back better than ever for YEAR 10. See you guys next year! 🦃🏡❤️ pic.twitter.com/GjHfb6hCE0 — Jamal Hinton (@Jamalhinton12) November 29, 2024

En résumé, d’un simple texto envoyé au mauvais numéro est née un lien qui défie le temps, les épreuves et les différences générationnelles. Dix ans plus tard, Wanda et Jamal prouvent qu’un geste anodin peut ouvrir la porte à une amitié profonde, capable de réchauffer autant les cœurs que n’importe quel repas de Fête. Leur histoire rappelle que les plus belles rencontres surgissent parfois là où on les attend le moins – et que Thanksgiving, finalement, célèbre autant le hasard que la gratitude.