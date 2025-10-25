« Méconnaissable » : il se rase après 20 ans, les internautes n’en reviennent pas

Société
Fabienne Ba.
Vingt ans sans rasoir, puis une décision radicale : se débarrasser d’une barbe portée toute une vie adulte. Ce geste, partagé par un utilisateur de Reddit début octobre, a provoqué un véritable raz-de-marée de réactions tant sa métamorphose a surpris le web. Les images avant/après ont captivé des milliers d’internautes, impressionnés par la transformation quasi méconnaissable de cet homme.

Une métamorphose impressionnante dévoilée sur Reddit

Habitué à sa barbe longue et blonde qui descendait jusqu’à la clavicule, l’homme a décidé un jour de tout changer. Sur sa publication, il explique avoir troqué sa barbe contre une moustache soigneusement taillée, un « look plus moderne », selon lui, qu’il n’avait jamais osé adopter auparavant. Le contraste est saisissant : son visage, désormais dégagé, apparaît plus clair, presque rajeuni. « Après 20 ans à porter la barbe en permanence, j’ai opté pour autre chose », a-t-il écrit en légende, non sans une pointe d’amusement.

Le choc des internautes face à son nouveau visage

La publication sur Reddit a rapidement explosé en visibilité. Sous le post, les commentaires se sont multipliés, oscillant entre étonnement et admiration. « Tu parais 10 ans plus jeune », « Je ne t’aurais pas reconnu », « Méconnaissable » ou encore « C’est une renaissance ! », pouvait-on lire. Ce nouveau style lui confère effectivement un visage presque différent. Certains internautes se sont même demandé s’il s’était teint la moustache, à quoi l’homme a répondu avec humour que oui, confirmant avoir changé sa routine de soin pour accompagner ce tournant.

Une décision saluée comme un acte de renouveau

Derrière l’anecdote, beaucoup ont vu un symbole : celui de la transformation personnelle affichée fièrement. Se raser après 20 ans, ce n’est pas rien : c’est tourner une page, retrouver un autre visage de soi-même. Comme l’homme le confie dans les commentaires, son épouse elle-même a eu du mal à le reconnaître.

En définitive, les internautes, fascinés, ont salué ce « avant/après » comme un petit rappel de la force d’un geste simple : parfois, un rasage peut transformer bien plus qu’un visage – il peut modifier la manière dont on se perçoit.

