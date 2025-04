Les femmes célibataires seraient-elles plus heureuses que les hommes célibataires ?

Le célibat, ce statut tantôt envié, tantôt redouté, ne semble pas être vécu de la même manière par tout le monde. Une récente étude publiée dans la revue Social Psychological and Personality Science et menée par l’Université de Toronto s’est penchée sur cette question et a révélé une tendance intrigante : les femmes célibataires se déclarent globalement plus heureuses que les hommes célibataires. Comment expliquer cette différence ? Pourquoi les femmes semblent-elles mieux s’épanouir en solo que leurs homologues masculins ? Et surtout, que nous apprend cette étude sur nos attentes, notre bien-être et notre rapport à l’indépendance ?

Les femmes célibataires et la liberté choisie

Contrairement à une idée encore répandue selon laquelle une femme seule serait forcément en attente d’amour et de romance, l’étude met en avant que les femmes célibataires ne subissent pas forcément leur célibat, mais le choisissent et l’apprécient. Elles ont tendance à voir cette période de leur vie comme une occasion précieuse d’explorer leurs passions, de se consacrer à leurs ambitions professionnelles et de renforcer leurs liens sociaux.

Elles ne considèrent pas la vie de couple comme une nécessité absolue pour être épanouies. Ce constat est notamment lié à une évolution des attentes sociétales. Autrefois perçu comme un passage obligé, le mariage n’est plus une finalité incontournable. Aujourd’hui, être célibataire peut être un choix assumé, synonyme de liberté et d’indépendance.

Une vie sociale plus riche

L’une des raisons principales expliquant ce bien-être réside dans la qualité des relations sociales. L’étude révèle que les femmes célibataires entretiennent en moyenne des amitiés plus solides et plus profondes que les hommes célibataires. Elles prennent davantage le temps d’échanger, de se soutenir mutuellement et de cultiver des relations basées sur l’écoute et le partage.

Les hommes, en revanche, ont tendance à s’appuyer majoritairement sur leur partenaire de couple pour leur soutien émotionnel. Lorsqu’ils se retrouvent célibataires, ils peuvent alors ressentir un plus grand vide affectif et avoir plus de difficultés à reconstruire un cercle de soutien solide.

L’impact du célibat sur la santé mentale

Un autre point clé de l’étude concerne la santé mentale. Les résultats montrent que les femmes célibataires déclarent moins de symptômes d’anxiété et de dépression que les hommes célibataires. Pourquoi cette différence ?

Une meilleure gestion des émotions : les femmes sont en général plus enclines à exprimer leurs émotions et à chercher du soutien auprès de leurs proches. Elles ont moins tendance à garder pour elles leurs angoisses, ce qui contribue à une meilleure régulation émotionnelle.

Un investissement personnel plus fort : les femmes célibataires consacrent plus de temps aux loisirs, aux activités artistiques, au sport ou au développement personnel, ce qui joue un rôle positif dans leur bien-être.

Moins de pression sociale : bien que certaines injonctions persistent, les femmes ressentent de moins en moins la nécessité de se conformer à l’image traditionnelle du couple et du mariage, alors que les hommes sont parfois encore sous l’influence de ces attentes.

Les hommes, en revanche, peuvent souffrir davantage de l’isolement lorsqu’ils sont célibataires. Moins enclins à partager leurs états d’âme, ils sont aussi plus susceptibles d’éprouver un sentiment de solitude, ce qui peut peser sur leur moral.

Des différences ancrées dans les normes sociales

Si cette étude révèle une différence entre hommes et femmes célibataires, elle met surtout en lumière l’influence des normes sociales et culturelles sur notre bien-être amoureux.

Historiquement, les femmes ont longtemps été encouragées à voir le mariage comme une obligation. Avec l’émancipation féminine, le célibat devient progressivement un symbole de liberté et non plus d’échec. L’indépendance financière et la valorisation des carrières professionnelles jouent aussi un rôle clé dans cette perception plus positive du célibat.

Chez les hommes, les choses évoluent également, mais à un rythme plus lent. La société associe encore souvent la réussite masculine à la vie de couple et à la paternité. Il existe toujours cette idée selon laquelle un homme accompli est un homme en couple, ce qui peut expliquer pourquoi certains vivent plus difficilement le célibat.

Vers une nouvelle définition du bonheur ?

Faut-il en conclure que le bonheur se joue uniquement sur le statut amoureux ? Non. Ce que cette étude met en avant, c’est que l’épanouissement personnel ne dépend pas forcément d’une relation de couple, mais plutôt de la manière dont chacun construit sa vie en fonction de ses aspirations. Les femmes célibataires semblent avoir su tirer parti de cette indépendance pour cultiver une vie riche et équilibrée. Pour les hommes, cette étude offre une belle opportunité de redéfinir les codes de l’amitié, du soutien émotionnel et de l’épanouissement personnel en dehors du couple.

Le célibat peut être une période de bonheur et de croissance, à condition de savoir le vivre pleinement. Alors, que l’on soit un homme ou une femme (ou autres genres), le vrai secret du bien-être réside peut-être tout simplement dans la capacité à se suffire à soi-même, tout en restant bien entouré.