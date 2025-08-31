« Un homme extraordinaire est juste une femme normale » : elle dénonce les doubles standards

Une phrase simple, mais percutante. C’est ce qu’a déclaré @carlabezanson dans une vidéo TikTok devenue virale, où elle dénonce les doubles standards encore présents dans la manière dont on perçoit les qualités des hommes et des femmes. Sa publication, vue des millions de fois et aimée plus de 1,5 million de fois, a déclenché une vague de commentaires et de débats en ligne.

Une réflexion spontanée qui résonne fort

Dans sa vidéo, Carla Bezanson explique que beaucoup d’hommes sont qualifiés « d’exceptionnels » ou « d’incroyables » simplement parce qu’ils accomplissent des tâches ou font preuve de qualités… que la plupart des femmes exercent depuis toujours, sans recevoir le même type de reconnaissance.

« On entend souvent des phrases comme « Il cuisine ! Il fait le ménage ! Il est émotionnellement intelligent ! » Et c’est perçu comme incroyable. Mais en fait, c’est juste le minimum — et tout ça, ce sont des choses que presque toutes les femmes que j’ai connues faisaient déjà depuis longtemps. » Elle résume sa pensée en une phrase qui a marqué les internautes : « Un homme extraordinaire est juste une femme normale. »

Une viralité immédiate et des débats nourris

Postée sur TikTok, la vidéo a reçu plus de 1,5 million de « j’aime » en quelques jours, et généré des milliers de partages et de commentaires. De nombreuses femmes se sont dites soulagées de voir ce type de message exprimé avec simplicité et clarté.

Dans les commentaires, on retrouve une diversité de réactions :

Certains saluent une prise de parole nécessaire, qui met en lumière un déséquilibre trop souvent banalisé dans les relations et les discours sociaux.

D’autres — principalement des hommes, selon les réponses visibles — contestent le propos, estimant qu’il « généralise » ou « dévalorise » les efforts masculins.

Enfin, plusieurs témoignages viennent illustrer concrètement ce que décrit la créatrice, avec des internautes partageant leurs propres expériences dans leur couple, au travail ou dans leur entourage.

Les doubles standards au quotidien

La vidéo de Carla Bezanson touche un point sensible : la manière dont certaines qualités ou comportements sont valorisés différemment selon le genre. Ce qu’on qualifie “d’effort admirable” chez un homme — comme cuisiner, faire le ménage, s’occuper des enfants ou exprimer ses émotions — est souvent considéré comme “normal” ou attendu chez une femme.

De nombreuses études ont déjà documenté ce phénomène. Selon une enquête menée par l’INSEE, les femmes consacrent en moyenne 3h26 par jour aux tâches domestiques, contre 2h pour les hommes. En matière de charge mentale, elles sont également plus nombreuses à anticiper, planifier et organiser la vie quotidienne. Des efforts souvent invisibles et rarement valorisés publiquement.

Un propos féministe, sans agressivité

Ce qui a frappé de nombreuses personnes dans la vidéo, c’est le ton de Carla : calme, posé, sans colère ni accusation. Elle n’attaque personne, mais décrit une réalité qu’elle — comme beaucoup d’autres — observe et vit. Cette approche a probablement contribué au succès viral de la publication : elle met en lumière une injustice ordinaire sans tomber dans la confrontation directe. Le message principal reste simple : les femmes ne sont pas “exceptionnelles” par nature, elles sont habituées à faire beaucoup — souvent sans reconnaissance équivalente.

Un miroir tendu à la société

Le TikTok de Carla Bezanson ne prétend pas apporter une solution, mais il agit comme un révélateur. Il met en lumière un déséquilibre culturel dans la manière dont les qualités des uns et des autres sont perçues, applaudies ou banalisées. En somme, il interroge : pourquoi certaines compétences sont-elles extraordinaires chez les hommes… mais juste “normales” chez les femmes ?

En une vidéo de quelques secondes, la créatrice a ainsi réussi à ouvrir un débat qui dépasse les plateformes sociales, et qui continue de faire écho chez celles et ceux qui souhaitent repenser la façon dont on valorise le quotidien.