« T’as vu ta tenue ? » : harcelées, ces athlètes brisent le silence sur la misogynie du sport

Dans le monde du sport, la misogynie persiste, notamment sur les réseaux sociaux où de nombreuses femmes dénoncent quotidiennement les remarques sexistes qu’elles subissent. Ces attaques ciblent principalement leur apparence, leur tenue et la légitimité du sport féminin, nourrissant un climat difficile pour les sportives. Un mouvement de solidarité et de réponse se met alors en place, où les athlètes osent enfin prendre la parole.

Les critiques sexistes récurrentes

Les femmes sportives sont souvent critiquées parce que leur corps est considéré comme « trop masculin » ou « trop musclé ». Le choix de leur tenue fait également l’objet de jugements sévères, tout comme la perception que les sports féminins seraient « plus ennuyeux » à regarder que les sports masculins. Ce sexisme ordinaire reflète les stéréotypes de genre persistants dans la société.

Une réponse collective et un soutien entre athlètes

Face à ces injonctions, les sportives ne restent plus silencieuses. Elles utilisent les réseaux sociaux pour s’exprimer, partager leurs expériences et affirmer leur fierté de leur corps et de leur discipline. Cette prise de parole reçoit un écho favorable de la part d’autres athlètes, qui se mobilisent pour défendre la visibilité et la dignité du sport féminin. Ce mouvement contribue à déconstruire les préjugés et à renforcer les actions contre le sexisme.

Des violences au-delà des remarques

Le sexisme dans le sport ne se limite – malheureusement – pas aux critiques sur le physique. Beaucoup de femmes subissent également des violences psychologiques, voire des agressions, souvent couvertes ou ignorées. Des figures emblématiques, comme la patineuse artistique française Sarah Abitbol, la boxeuse algérienne Imane Khelif, ou encore la gymnaste artistique américaine Simone Biles, ont contribué à briser le silence, révélant l’ampleur du problème et poussant les institutions à agir.

En définitive, les sportives harcelées sur leur corps et leurs choix vestimentaires brisent désormais le silence et créent un front uni contre la misogynie. Le sport féminin, au-delà des stéréotypes et des violences, gagne en recognition et en respect grâce à cette mobilisation essentielle. La lutte pour l’égalité et la dignité dans le sport reste cependant un combat de tous les jours à poursuivre.