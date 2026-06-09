Cette femme lance un appel pour retrouver l’homme qui l’a secourue après une agression à Milan

Société
Fabienne Ba.
@aksamitt / Instagram

L’histoire fait actuellement le tour des médias italiens. Anna Aksamit a témoigné d’une agression en plein jour à Milan. Sauvée par un inconnu, elle a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour le retrouver – et lui exprimer une gratitude qu’elle dit « ne jamais pouvoir oublier ».

Une agression en plein jour à Milan

Les faits, tels qu’Anna Aksamit les a rapportés à un média local italien, se sont déroulés dans le quartier de Porta Romana, l’un des arrondissements résidentiels du sud de Milan. Anna Aksamit raconte s’être rendue dans un supermarché lorsqu’elle aurait remarqué qu’un groupe de six à huit jeunes hommes la suivait. Très vite, les individus l’auraient encerclée, harcelée, puis frappée au visage et au ventre.

Sous le choc, elle n’a, depuis, qu’un souvenir très flou de ses agresseurs. « Tout ce dont je me souviens, c’est qu’ils étaient jeunes et consommaient de la bière », a-t-elle expliqué dans son témoignage. Une violence d’autant plus difficile à supporter qu’elle s’est déroulée dans un quartier connu pour sa sécurité, en plein cœur d’une grande métropole européenne.

Le geste héroïque d’un passant inconnu

C’est dans ce moment d’isolement extrême qu’un homme – décrit par Anna Aksamit comme « un Italien grand et baraqué » – est intervenu seul pour faire fuir le groupe. Une intervention qui a permis à Anna Aksamit d’échapper à un sort potentiellement bien plus grave. Anna Aksamit n’a pas eu le réflexe, sur le moment, de lui demander son nom ou ses coordonnées. Choquée, sonnée, elle n’a pu que rentrer chez elle, pleurant toute la nuit qui a suivi. Quelques jours plus tard, elle souhaite désormais retrouver cet inconnu – qu’elle décrit comme « un véritable héros » – afin de lui exprimer sa reconnaissance.

Un appel relayé sur les réseaux sociaux

Pour le retrouver, Anna Aksamit a lancé un appel sur ses propres réseaux sociaux, en espérant que la solidarité numérique permettra de faire la jonction. Une démarche déjà largement relayée par les internautes italiens, polonais et internationaux, qui partagent son post massivement. L’enjeu : permettre à cet homme – sans doute ignorant lui-même de l’impact qu’il a eu – de prendre conscience de la portée de son geste.

 

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Un dépôt de plainte et un rappel sur la sécurité des femmes en ville

Au-delà de la recherche de son sauveur, Anna Aksamit a également annoncé son intention de porter plainte auprès des autorités italiennes. Au-delà du cas individuel, ce témoignage relance malheureusement le débat sur la sécurité des femmes dans l’espace public. À Milan comme dans de nombreuses villes européennes, plusieurs associations féministes alertent depuis des années sur l’augmentation des violences en groupe ciblant des femmes seules – même en plein jour, dans des quartiers réputés « calmes ».

Le récit d’Anna Aksamit est ainsi, à la fois, celui d’une violence dite « ordinaire » qui reste insupportable, et celui d’un geste de solidarité humaine. Espérons que cet inconnu, héros silencieux d’un après-midi milanais, finira par recevoir le remerciement qu’il mérite.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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