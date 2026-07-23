Au Texas, cette femme de 70 ans a imaginé un refuge de micro-maisons pour femmes

Société
Fabienne Baure
Screen Tiny House Giant Journey / YouTube

Et si bien vieillir passait par un petit logement… et une grande communauté ? Au Texas (États-Unis), Robyn Yerian a transformé ses inquiétudes financières en un projet de vie collectif. Son village de micro-maisons « The Bird’s Nest », réservé aux femmes, séduit aujourd’hui bien au-delà de sa région.

D’une idée personnelle à un projet collectif

À l’approche de la retraite, Robyn Yerian réalise que ses économies ne lui permettront pas de vivre comme elle l’espérait. Inspirée par les micro-maisons (également connues sous le nom de tiny houses), elle fait construire la sienne en 2016. Quelques années plus tard, elle décide d’aller plus loin : créer un lieu où d’autres femmes pourraient, elles aussi, vivre de façon plus abordable et plus sereine. Ce qui devait être une solution pratique devient rapidement une véritable aventure humaine.

Un pari audacieux au cœur du Texas

Pour donner vie à son idée, Robyn investit 35 000 dollars issus de son fonds de retraite afin d’acheter près de deux hectares de terrain à Cumby, une petite ville située à environ une heure de Dallas (États-Unis). Le terrain est entièrement vierge. Elle finance alors les raccordements à l’eau, à l’électricité et au réseau d’assainissement, portant son investissement total à environ 150 000 dollars. Un engagement conséquent, mais qui ouvre la voie à un projet inédit.

Un village pensé pour vivre autrement

Le site accueille aujourd’hui 14 emplacements équipés pour recevoir une micro-maison ou un camping-car aménagé. Le loyer est fixé à 450 dollars par mois, un montant bien inférieur à celui de nombreux logements aux États-Unis. Le succès est au rendez-vous : 11 emplacements sont déjà occupés et les demandes affluent. Des centaines de femmes souhaitent rejoindre cette communauté, preuve que ce modèle répond à une véritable attente.

 

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Une communauté où l’entraide est essentielle

À l’origine, le projet n’était pas réservé aux femmes, mais après avoir échangé avec plusieurs participantes lors d’un atelier consacré au bricolage, Robyn Yerian comprend qu’un espace exclusivement féminin répond à un besoin particulier.

La plupart des résidentes ont entre 60 et 80 ans. Elles partagent bien plus qu’un voisinage : repas en commun, trajets vers les rendez-vous médicaux, soutien moral ou petits services du quotidien. Chacune conserve son indépendance tout en sachant qu’elle peut compter sur les autres. Même les chiens du village participent à cette ambiance conviviale en circulant librement d’une terrasse à l’autre.

Une règle simple : préserver la bonne humeur

Le fonctionnement du village repose sur une philosophie résumée en deux mots : « no drama ». Respect, bienveillance et dialogue sont les piliers de la vie commune. Avant de rejoindre « The Bird’s Nest », chaque candidate échange longuement avec la fondatrice puis rencontre les habitantes. L’objectif n’est pas seulement de trouver un logement, mais d’intégrer une communauté où chacune est prête à donner autant qu’à recevoir.

Vieillir librement, sans isolement

« The Bird’s Nest » rassemble des femmes aux parcours très différents, qu’elles soient célibataires, divorcées, veuves ou mariées auparavant. Cette diversité est perçue comme une richesse. Pour Robyn Yerian, le projet offre surtout une alternative entre la solitude et les structures d’hébergement traditionnelles. Si une résidente rencontre un jour des difficultés, le groupe privilégie des solutions d’aide à domicile afin qu’elle puisse rester chez elle le plus longtemps possible.

Un modèle qui inspire déjà ailleurs

L’initiative attire désormais l’attention bien au-delà du Texas. De nombreuses personnes s’intéressent à cette façon de concilier autonomie, coût de la vie maîtrisé et solidarité.

À travers son village de micro-maisons, Robyn Yerian montre ainsi qu’il n’est jamais trop tard pour imaginer une nouvelle manière de vivre. Et son projet rappelle qu’un voisinage bienveillant peut parfois devenir la plus précieuse des richesses.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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