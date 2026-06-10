De la dépression à une finale : le retour remarqué de la joueuse de tennis Maja Chwalińska

Tous les passionnés de tennis se souviendront longtemps de l’édition 2026 de Roland-Garros. Au milieu des cadors attendus, c’est une joueuse polonaise de 24 ans qui a réalisé le parcours le plus émouvant du tournoi : Maja Chwalińska. Elle a réalisé un bond spectaculaire au classement WTA, passant de la 114e à la 21e place mondiale.

Une finale historique pour la 114e mondiale

Maja Chwalińska est devenue la deuxième joueuse issue des qualifications, dans l’histoire de l’ère Open, à atteindre les demi-finales d’un Grand Chelem à Roland-Garros – avant de poursuivre son parcours jusqu’en finale. Une trajectoire d’autant plus remarquable qu’elle finissait l’année 2023 hors du top 300 mondial, classée 349e.

Au cours du tournoi parisien, elle a successivement battu quatre joueuses du top 50 mondial, dont la Russe Diana Shnaider en demi-finale. Une montée en puissance qui a galvanisé le public français – et surtout les supporters polonais venus en nombre, drapeaux rouge et blanc à la main, scandant son prénom dans les tribunes du Court Philippe-Chatrier.

Le 6 juin 2026, en finale, c’est néanmoins la jeune Russe Mirra Andreeva, 19 ans et 8e mondiale, qui s’est imposée en deux sets (6-3, 6-2). « J’ai fait de mon mieux, je suis désolée. Je n’oublierai jamais ces trois semaines, c’est sûr », a confié Maja Chwalińska sur le court, émue, après la rencontre. À l’issue du tournoi, elle a réalisé un bond spectaculaire au classement WTA, passant de la 114e à la 21e place mondiale – un saut de près de 100 rangs.

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Une dépression qui l’avait éloignée des courts en 2021

Ce qui rend cette histoire vraiment exceptionnelle, c’est le chemin parcouru. En 2021, Maja Chwalińska annonçait publiquement souffrir d’une dépression sévère depuis plus de dix-huit mois – et prenait la décision difficile de quitter temporairement le circuit professionnel. Une parole rare dans un monde du sport encore largement marqué par le tabou des troubles psychiques.

Sur son parcours d’alors, elle a livré quelques mois plus tard un témoignage particulièrement marquant. « Au début, je me suis forcée. Je pensais que je devais rester forte, dure, et continuer à m’entraîner. Mais à un moment, je n’arrivais plus à sortir du lit. J’étais simplement sans vie, pour être honnête. J’ai compris qu’il fallait que je fasse une pause – sinon, je n’arriverais plus à vivre ».

Le retour, la patience, la reconstruction

Pendant plusieurs mois, la joueuse s’est éloignée totalement des courts pour se consacrer à sa santé mentale. « Je ne savais pas honnêtement si j’allais revenir ou pas. Après quelques mois, j’ai décidé de revenir », a-t-elle expliqué récemment. Un retour patient, marqué par plusieurs titres sur le circuit secondaire (Prague, Montpellier, Porto, Montreux, Oeiras), avant cette explosion soudaine à Paris.

Une voix qui compte pour la santé mentale dans le sport

Au-delà du sportif, le parcours de Maja Chwalińska prend désormais une dimension symbolique. À l’image de la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, de la gymnaste artistique américaine Simone Biles ou plus récemment du joueur international français de basket-ball Victor Wembanyama, elle incarne cette nouvelle génération d’athlètes qui refusent de cacher leurs combats intimes, et qui rappellent que la performance ne peut pas se construire au prix de la santé psychique. Son témoignage, à la fois lucide et combatif, fera sans doute date dans l’histoire des récits sportifs féminins.

Maja Chwalińska n’a ainsi peut-être pas remporté Roland-Garros 2026, mais elle a signé l’un des parcours les plus inspirants du tennis féminin de la décennie. Et elle a rappelé, avec une justesse rare, qu’il n’y a aucun aboutissement sans le droit, parfois, de tout arrêter pour mieux se reconstruire.