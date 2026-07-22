Des années plus tard, il tient la promesse faite à son amie d’enfance porteuse de trisomie 21

Certaines promesses d’enfance traversent les années sans jamais perdre leur valeur. Celle de Ben Moser envers son amie Mary Lapkowicz en est un bel exemple : sept ans après l’avoir prononcée, il l’a transformée en un souvenir inoubliable.

Une amitié qui commence sur les bancs de l’école

À l’école primaire, les plus belles histoires naissent parfois dans les moments les plus simples. C’est ainsi que Ben Moser rencontre Mary Lapkowicz, une camarade de classe porteuse de trisomie 21. Très vite, une complicité naturelle s’installe entre eux, faite de jeux, de sourires et de moments partagés en classe comme dans la cour de récréation. Loin de voir la différence comme un obstacle, Ben accueille Mary avec bienveillance et spontanéité. Pendant leurs trois années passées ensemble à l’école primaire, il veille sur elle, l’encourage et s’assure qu’elle participe pleinement aux activités avec les autres élèves.

Le regard d’une enseignante témoin d’une belle complicité

Leur enseignante, Tracey Spogli, garde un souvenir très fort de cette relation unique. Elle raconte avoir souvent été touchée par l’attention que Ben portait à son amie. Le jeune garçon avait naturellement le réflexe de vérifier que Mary allait bien, de l’inclure dans les jeux et de venir vers elle lorsqu’elle semblait moins à l’aise. Pour son enseignante, cette attitude révélait déjà une grande sensibilité et une vraie capacité à prendre soin des autres. Une qualité rare qui allait bientôt donner naissance à une promesse mémorable.

Une promesse d’enfant qui résiste au temps

En CM1, Mary parle régulièrement d’un événement très attendu aux États-Unis : le bal de promo de fin de lycée. Elle rêve déjà de cette soirée spéciale, symbole de fête, de partage et de nouveaux souvenirs. À cette époque, Ben assiste au bal d’un cousin plus âgé et découvre l’importance de ce moment. Il décide alors de faire une promesse à Mary : lorsqu’ils seront au lycée, il l’emmènera lui-même au bal. Une phrase d’enfant qui aurait pu disparaître avec les années… mais pas pour Ben.

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Des chemins différents, une promesse toujours présente

Après l’école primaire, les deux amis suivent des parcours différents et rejoignent des établissements distincts en Pennsylvanie (États-Unis). Comme cela arrive souvent en grandissant, les contacts deviennent plus rares. Ben poursuit sa scolarité et devient quarterback de son équipe de football américain. De son côté, Mary avance dans son propre lycée, entourée de ses proches et de ses amis. Quelque part dans sa mémoire, Ben garde toutefois cette parole donnée plusieurs années auparavant.

Des retrouvailles qui changent tout

Le hasard réunit finalement les deux amis lors d’un match opposant leurs deux lycées. Après plusieurs années sans vraiment se voir, ils se retrouvent et leur complicité revient naturellement. Alors que le bal de promo approche, Ben sait qu’il est temps de tenir son engagement. Pour lui, ce geste n’a rien d’extraordinaire : il veut simplement faire plaisir à une amie qui a toujours compté.

Pour inviter Mary, il imagine alors une jolie surprise avec des ballons portant le mot « PROM ». Une attention simple, mais remplie d’émotion. Mary, qui pensait simplement participer à la soirée avec quelques amis, est surprise et heureuse d’accepter cette invitation particulière.

Une histoire qui touche bien au-delà de leur entourage

La mère de Ben, Lisa Moser, partage son immense fierté après avoir assisté à ce moment. Elle souligne la générosité et la capacité de son fils à faire sentir aux autres qu’ils sont importants. La famille de Mary est également profondément touchée. Son frère rappelle que Ben a toujours regardé sa sœur comme une personne à part entière, avec ses qualités, sa personnalité et sa joie de vivre.

En définitive, ce qui rend cette histoire encore plus touchante, c’est que Ben et Mary ne se considèrent pas comme les héros d’un grand récit. Pour eux, leur lien est simplement une belle amitié construite avec sincérité. Cette promesse tenue après toutes ces années rappelle une chose essentielle : les relations les plus précieuses ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit. Elles sont souvent celles qui reposent sur la bienveillance, le respect et la volonté de rester présent pour les personnes qui comptent.