Le Japon lance son premier parti dirigé par une IA en forme de manchot

Société
Léa Michel
Freepik

Le parti politique japonais « Saisei no Michi », ou « Path to Rebirth », a annoncé en septembre 2025 qu’il allait nommer une intelligence artificielle comme prochain leader du parti. Cette IA, surnommée « AI Penguin », sera assistée par un étudiant de l’Université de Kyoto, Koki Okumura, qui agira comme le lien humain entre l’IA et les membres du parti.​

Un parti en quête de renouveau

Fondé en janvier 2025 par Shinji Ishimaru, ancien maire d’Akitakata (ville située dans la préfecture de Hiroshima, au Japon), le parti a été créé « en réponse aux préoccupations sur l’avenir du Japon ». Après des résultats électoraux catastrophiques en 2025 avec la perte de tous ses sièges aux élections, le fondateur a démissionné, ouvrant la voie à cette initiative innovante.​

Rôle et limites de l’IA dirigeante

L’IA « AI Penguin » sera formée « pour prendre des décisions cruciales, notamment sur la répartition des ressources du parti ». Cependant, elle ne dictera pas les activités politiques des membres, et les détails pratiques sur la prise de fonction de l’IA restent à définir. Koki Okumura, 25 ans, est lui-même chercheur en IA et précisera un calendrier et les modalités d’intégration dans les mois à venir.​

Une expérimentation pionnière à l’échelle mondiale

Le choix d’une IA pour diriger un parti politique est une première notable, s’inscrivant dans une tendance mondiale où, par exemple, l’Albanie a nommé un ministre du Cabinet virtuel piloté par une IA. Le projet japonais pose déjà des questions sur la responsabilité, la transparence et la démocratie à l’ère du numérique.​

En résumé, cette expérimentation ouvre un nouveau chapitre où l’intelligence artificielle pourrait influencer la gouvernance politique, tout en laissant une place importante à la supervision humaine – une perspective dont certains experts s’inquiètent.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Ce robot humanoïde promet de tout faire à votre place… mais un détail inquiète déjà les experts

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Ce robot humanoïde promet de tout faire à votre place… mais un détail inquiète déjà les experts

Vous rêvez de dire adieu à la corvée de lessive, au repassage interminable et au balai du dimanche...

Rupture amicale : ce que personne ne dit sur l’impact émotionnel

Quand une amitié se termine, le silence s’installe souvent. Les études montrent que cette perte est en effet...

Au Japon, les femmes achètent deux glaces pour une raison « dérangeante »

Au Japon, un geste aussi banal qu’acheter une glace peut révéler, sans qu’on s’en rende compte, des informations...

Les métiers dits « féminins » que l’intelligence artificielle menace de faire disparaître

Avec l’essor de l’intelligence artificielle (IA), une petite révolution silencieuse est en marche. Derrière les lignes de code...

Non, ce n’est pas un vrai bébé : la troublante tendance des « bébés reborn » fascine et divise

Texture de peau, plis dans les jambes, mains potelées, cils réalistes, visage expressif… les "bébés reborn" ont tout...

« Harceler, c’est un crime » : la présidente du Mexique agressée en pleine rue

Le 5 novembre 2025, un incident de harcèlement a choqué le Mexique et relancé le débat sur la...