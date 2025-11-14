« Je peux ? » : de nombreuses femmes approuvent ce respect du consentement

Fabienne Ba.
Dans une vidéo publiée par la mannequin Salomé Butet sur Instagram, on voit son maquilleur lui demander s’il « peut » appliquer une crème au niveau de son décolleté avant de commencer le soin. Cet acte, qui semble anodin, a déclenché un large écho auprès des internautes. Salomé explique dans son post que son rire qu’on entend n’est pas moqueur, mais celui d’une femme surprise de rencontrer enfin du respect et du consentement dans un univers où ces valeurs sont souvent négligées.

Une vidéo qui inspire et mobilise

Le post a été largement apprécié, totalisant plus de 450 000 likes, et a déclenché de nombreuses réactions positives. De nombreuses femmes ont salué cette mise en lumière de l’importance du consentement, rappelant qu’il s’agit d’un principe fondamental non seulement dans le cadre professionnel, mais aussi dans toutes les interactions quotidiennes. Ce respect constitue un levier pour renforcer la confiance, la sécurité et le bien-être.

 

Le consentement, un enjeu encore trop souvent ignoré

Ce qui devrait être un réflexe professionnel – demander avant de toucher, expliquer avant d’agir – apparaît encore comme un geste remarquable. Salomé Butet met en effet en avant le fait que dans des milieux professionnels comme la mode ou la beauté, les gestes sont souvent imposés sans demande préalable. Intégrer la question du consentement même dans ces actes quotidiens est un pas essentiel vers une meilleure prise en compte de la personne, de son espace et de son autonomie.

En définitive, si cette courte vidéo suscite autant d’écho, c’est parce qu’elle révèle un besoin profond : celui de voir le respect du consentement devenir une norme, et non une exception. En valorisant ces micro-gestes, chaque personne peut contribuer à faire évoluer les mentalités et à faire du consentement un pilier incontournable des interactions humaines.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
