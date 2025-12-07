L’idée semblait encore farfelue hier, et pourtant elle devient aujourd’hui réalité : une machine qui vous lave comme du linge, sans secousse bien sûr, fait vibrer les réseaux sociaux. À mi-chemin entre science-fiction et innovation bien réelle, cette « machine à laver pour humains » s’impose comme l’un des objets les plus insolites de cette fin d’année 2025.

Une attraction vedette au Japon

L’Exposition universelle 2025 au Japon a décidément offert son lot de surprises, mais aucune n’a autant fait parler que cette capsule futuriste. L’entreprise japonaise Science Corp, déjà reconnue pour son approche high-tech du quotidien, vient d’annoncer la mise en vente officielle de sa machine conçue pour… laver des personnes entières. Lors de l’Expo d’Osaka, le prototype avait généré des files d’attente impressionnantes, devenant l’une des vedettes du salon. Il faut dire que le concept a de quoi attirer même les plus sceptiques.

Comment fonctionne cette machine qui lave les gens ?

Le principe est presque déconcertant de simplicité : au lieu de vous glisser sous une douche classique, vous vous allongez dans une capsule aux allures de cocon. Une fois le couvercle refermé, l’appareil s’occupe de tout. Il vous nettoie en douceur, comme le ferait un lave-linge, mais sans essorage et avec une attention toute particulière portée à votre confort. Le tout accompagné d’une diffusion musicale relaxante qui transforme un geste ordinaire en moment de détente.

Une idée née dans les années 1970

Cette création étonnante s’inspire d’un modèle présenté lors de l’Exposition universelle d’Osaka… en 1970. Le président actuel de l’entreprise Science, alors âgé de 10 ans, avait été marqué par cette invention visionnaire. Des décennies plus tard, il décide de la réinventer en version moderne. La porte-parole de Science, Sachiko Maekura, explique même que la machine « ne lave pas seulement le corps, mais aussi l’âme ». Pour cela, elle intègre un suivi du rythme cardiaque et de certaines constantes vitales, garantissant une expérience immersive, douce et sécurisée.

Une production limitée et un prix vertigineux

Le prototype présenté à l’Expo 2025 a attiré l’attention d’une société américaine de complexes hôteliers, intéressée par une éventuelle commercialisation. Portée par cet engouement, l’entreprise Science a décidé de lancer une première production. Résultat : un hôtel d’Osaka s’est offert la toute première unité et prépare d’ores et déjà l’installation de ce service hors du commun.

Parmi les premiers acheteurs figure également Yamada Denki, une célèbre chaîne japonaise d’électronique grand public, qui espère attirer les visiteurs grâce à la rareté de l’appareil. Et la rareté est bien réelle : seulement une cinquantaine d’unités seront produites. Quant au prix, les médias locaux évoquent environ 60 millions de yens, soit près de 331 000 euros. Une somme qui place cette machine dans la catégorie des objets technologiques d’exception.

Une innovation adaptée au rythme japonais

Au Japon, où les journées sont souvent longues et où le manque de temps est un enjeu quotidien, une machine capable d’offrir un nettoyage rapide, complet et relaxant a toutes les chances de séduire. Elle permet d’accorder un moment de bien-être à son corps, sans contrainte. La grande question reste toutefois de savoir si cette invention rencontrera le même succès à l’international. Saura-t-elle convaincre des utilisateurs d’autres cultures, habitués à leur rituel de douche ou de bain ?

Ce qui est certain, c’est que la technologie continue de dépasser nos attentes et d’entrer dans des sphères que l’on n’imaginait pas encore hier. Une machine qui lave des gens : qui aurait parié là-dessus ? Et pourtant, elle existe, prête à transformer un geste banal en expérience futuriste.