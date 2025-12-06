Un match de foot au-dessus du vide : son exploit fait frissonner le web

Clelia Campardon
Le créateur de contenu russe Sergey Boytsov (@sergeyboytcov) a dernièrement réalisé le premier match de football sur une plateforme suspendue sous une montgolfière à 1 800 mètres d’altitude. Un record mondial qui enflamme depuis les réseaux sociaux. Équipés de parachutes, les joueurs ont défié le vide dans une vidéo cumulant plus de 50 millions de vues en 48 heures

Une plateforme au cœur des nuages

La structure, fixée sous plusieurs ballons à air chaud, oscillait au vent tandis que deux athlètes en tenue de foot passaient, tiraient et marquaient avec précision malgré l’espace réduit. Un avion survolait pour filmer, et un autre avion passait même à proximité, accentuant le vertige de la scène.

Sécurité et adrénaline mêlées

Comme on peut le voir sur la vidéo relayée par le créateur de contenu russe Sergey Boytsov (@sergeyboytcov), chaque participant portait bien sûr harnais et parachute dorsal, tandis que des équipes de secours et des grimpeurs demeuraient prêts « au cas où ». Les mouvements lents et contrôlés démontraient équilibre et coordination sous des températures glaciales, transformant le sport en une performance artistique suspendue.

Réactions explosives et célébrations iconiques

La vidéo a explosé sur Instagram (4,4 M d’abonnés pour Sergey Boytsov), sur X et sur TikTok, avec des commentaires admiratifs sur ses « nerfs d’acier » et des blagues sur le ballon perdu dans le vide. Un joueur y célébrait un but par le « SIUUU » de Ronaldo en sautant de la plateforme, parachute ouvert.

Avec cette performance mêlant créativité, frisson et virtuosité sportive, Sergey Boytsov repousse ainsi encore une fois les limites du spectaculaire sur les réseaux sociaux. Entre prouesse technique et quête d’adrénaline, son match au-dessus du vide ouvre la voie à une nouvelle génération de contenus dits extrêmes, où le sport devient un terrain d’expérimentation vertigineux. Un exploit qui, au-delà du buzz, rappelle surtout jusqu’où certains créateurs sont prêts à aller pour offrir des images inoubliables.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Diplômée de Sciences Po, je nourris une véritable passion pour les sujets culturels et les questions de société.
Ce pays où les femmes sont de plus en plus nombreuses à ne pas porter de soutien-gorge

