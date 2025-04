Ces méthodes inattendues pourraient vous faire aimer les tâches ménagères

Les tâches ménagères ne sont pas vraiment une partie de plaisir. Vous les accomplissez toujours à contre-coeur, en râlant et en traînant des pieds. Même avec la musique « nettoyé, balayé » dans les oreilles, vous n’avez pas plus d’entrain. Entre les lessives, la vaisselle, le ménage et le redoutable changement de draps, il ne reste plus beaucoup d’énergies pour le reste. Pourtant, il existe des méthodes insolites pour transformer ces corvées contraignantes en un moment presque agréable. Oui, vous avez bien lu. Les tâches ménagères, aussi pénibles soient-elles, peuvent prendre une tournure plus plaisante. Voici comment vous faciliter la vie et arrêter de vous battre avec le balais et la couette.

Mettre la couette en deux temps, trois mouvements

C’est l’une des tâches les plus détestées. Pour cause, à chaque fois que vous changez les draps, vous en ressortez avec des traces de sueur sur le front et essoufflée comme après un marathon. Vous avez testé tous les tutoriels pour enfiler votre couette dans votre drap, sans succès. Vous finissez toujours par perdre patience et par laisser votre lit en vrac. Finalement, vous préférez presque dormir dans des draps qui sentent le fauve plutôt que de vous adonner à ce délicat exercice. Avec Hopoli, ce qui s’apparente à un éreintant challenge devient une simple formalité. Par quel miracle ? Grâce à une innovation Made in France récompensée de la médaille d’or au concours Lépine.

Avec ses deux pinces en acier brevetées, l’enfile-couette Hopoli vous assiste comme une seconde paire de mains. Vous ne risquez plus de vous emmêler dans le tissu ou de rester bloquée à l’intérieur du drap. Plus besoin non plus d’être à deux pour mettre le lit au propre. Bien loin d’être un simple gadget, c’est un accessoire qui vous fait gagner de précieuses minutes et qui vous « ménage ». Il vous suffit de suspendre l’enfile-couette Hopoli à une porte, d’y insérer la housse, puis de glisser facilement la couette à l’intérieur. En quelques gestes simples, votre lit est fait sans effort. Également adapté aux personnes porteuses de handicaps ou en proie aux douleurs articulaires, cet enfile-couette Made in France va vite se rendre indispensable au quotidien.

La méthode du ménage méditatif

Inspirée du concept japonais du souji, cette méthode consiste à faire le ménage en pleine conscience. Pas de podcast en fond ni de téléphone dans la poche. Juste vous, votre balai, et l’instant présent. Respirez profondément, concentrez-vous sur les gestes, sur les sons, sur la texture des objets que vous nettoyez. Profitez de cette séance pour vous reconnecter à vous et nettoyer votre mental (en même temps que le sol). Résultat : un esprit plus clair, un cœur plus léger, et un appartement tout propre. Le ménage prend tout de suite une tournure plus « feng shui ».

Placer du papier journal au-dessus des meubles

Ce geste peut sembler anodin. Pourtant, le dessus des meubles est généralement une partie que vous oubliez. Le plumeau n’en voit presque jamais la couleur. Résultat : quand vous y passez le doigt, il en ressort gris, recouvert de poussières et de reste de toile d’araignée. En recouvrant le dessus de vos meubles hauts de papier journal, vous n’avez presque plus à vous en soucier. Nul besoin de vous percher sur un escabeau pendant des heures pour faire le ménage. Vous avez juste à changer le papier. Un véritable gain de temps.

Porter des chaussures chiffon

Au lieu de vous casser le dos avec un balai ou une serpillère, plongez plutôt vos pieds dans des chaussures chiffon. À chaque pas dans la maison, vous décrassez le sol sans même vous en rendre compte. Vous pouvez même vous adonner à quelques déhanchés et reproduire les chorégraphies de Beyoncé. Votre carrelage ou votre parquet sera plus brillant que jamais. C’est ce qui s’appelle allier l’utile à l’agréable.

La technique du « ménage-cadeau »

Pourquoi ne pas lier une tâche désagréable à une récompense sympathique ? Après avoir lavé les vitres, désencombré le placard ou plié les trente paires de chaussettes, offrez-vous un petit luxe : un bain moussant, une infusion spéciale, ou ce masque hydratant que vous gardez pour « une grande occasion ». En créant un rituel positif, vous changez totalement votre rapport aux tâches ménagères. Vous compensez le côté pénible avec un cadeau qui vous réconforte et vous fait du bien.

Mobiliser toute la famille avec des jeux ludiques

La répartition des tâches ménagères n’est pas toujours très équitable. Malgré un planning minutieux accroché en évidence sur le frigo, les membres de la famille trouvent toujours une bonne excuse. « Je vais chez un copain ». « J’ai trop de devoirs ». Vous connaissez la chanson à force. Les tâches ménagères, quand elles prennent la forme d’un jeu, peuvent devenir un vrai moment de complicité familiale.

Transformez les corvées en olympiades amusantes. Même les ados grognons y prendront part ! Convertissez la séance de rangement en une trépidante chasse au trésor, par exemple. Sur un carton ou une appli dédiée, créez une roue avec les différentes tâches de la semaine. Chaque jour, tour de roue : chacun découvre sa « mission du jour ». C’est beaucoup plus engageant, non ? C’est surtout un soulagement pour les mamans, qui ont tendance à jongler entre le panier de linge et les casseroles.

Alors non, vous n’allez peut-être pas sauter de joie à l’idée de récurer la baignoire… Cependant avec ces méthodes, les tâches ménagères seront plus faciles à exécuter. Vous pourrez investir les minutes économisées dans des activités qui vous réjouissent vraiment.

Article partenaire