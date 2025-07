Perdus sans réseau, ils utilisent une méthode inattendue pour appeler à l’aide

Bloqués en pleine forêt sans réseau ni moyen de communication, une mère et son fils ont fait preuve d’une grande ingéniosité pour alerter les secours et être retrouvés sains et saufs. Leur astuce simple, mais efficace, a permis de sauver la situation malgré l’isolement complet.

Une mésaventure isolée en forêt californienne

Le 11 juillet 2025, Tami Laird et son fils Stirling, 9 ans, partaient de Sacramento pour un camp d’été près de la rivière Stanislaus, en Californie. Confiants dans leur GPS, ils ont été dirigés sur une piste isolée où leur voiture s’est rapidement enlisé. Sans réseau téléphonique dans cette zone reculée, ils étaient complètement coupés du monde et ne pouvaient pas joindre les secours.

Des appels à l’aide faits main et disséminés

Pour se faire remarquer, Tami et Stirling ont abandonné leur véhicule pour écrire plusieurs messages d’appel à l’aide sur des feuilles de papier. Fixant soigneusement ces notes avec du ruban adhésif à différents croisements de sentiers, ils ont ainsi balisé leur parcours pour que les secouristes puissent les localiser progressivement, comme le raconte San Francisco Chronicle.

Autres signaux pour attirer l’attention

En plus des messages, la mère avait laissé les feux de détresse de la voiture allumés toute la nuit, rendant le véhicule plus visible aux équipes de recherche. Son fils, quant à lui, possédait un sifflet qu’il a utilisé pour émettre 3 coups, un signal universel de détresse. Ces indices cumulés ont permis aux secours de les retrouver à environ un kilomètre du lieu de la panne.

Prévenus par un proche inquiet ne recevant plus de nouvelles, les secours ont alors entamé des recherches intensives. Grâce aux messages disséminés et aux signaux sonores et lumineux, Tami et Stirling ont ainsi été localisés et secourus en toute sécurité. La voiture a pu être dégagée, et ils ont retrouvé leurs familles, soulagées et heureuses de cette issue positive.