Elle crée un clone virtuel d’elle-même, puis décroche le jackpot

Alix Lynx, alias @thealixlynx sur Instagram, a innové en créant un avatar numérique à son image grâce à l’intelligence artificielle (IA). Ce clone virtuel lui permet d’être disponible en permanence pour ses fans sur une plateforme pour adultes, révolutionnant ainsi son métier et ses revenus.

Une réplique numérique parfaitement personnalisée

Pour créer son avatar, Alix Lynx a utilisé toutes ses photos et vidéos accumulées au fil des années afin d’entraîner l’intelligence artificielle. Son clone reproduit sa voix, ses réactions, et même ses limites. Cette extension digitale est pensée « comme une version augmentée » d’elle-même, capable de répondre à quasiment toutes les demandes des fans, tout en respectant certaines frontières définies par Alix Lynx.

 

Une présence en continu pour maximiser les interactions

Grâce à son clone virtuel, Alix Lynx est active 24h/24 et 7j/7, offrant à ses abonnés la possibilité d’interagir à toute heure. Ce système lui permet de proposer une expérience immersive, élargissant ses prestations tout en réduisant la charge de travail personnel. Elle souligne toutefois que son avatar n’est pas elle-même, mais « une création numérique destinée à prolonger le lien avec ses fans tout en préservant une part de mystère ».

Avec cette stratégie, Alix Lynx (@thealixlynx sur Instagram) fait partie des pionnières qui exploitent intelligemment l’intelligence artificielle pour transformer leur activité sur les plateformes pour adultes, combinant innovation et rentabilité.

