Den 31 oktober närmar sig, och lusten att förvandla sig själv griper tag i alla. Från skrämmande varelser till självsäkert glamorösa utseenden, erbjuder kvinnors Halloween-makeup en stor lekplats.

Oavsett kroppstyp eller skönhetserfarenhet kan alla hitta inspiration. Vi har samlat lättförståeliga handledningar för dig, lämpliga för alla smaker och kroppsformer.

Produktråd, tydliga steg och tio konkreta idéer: allt finns där för att glänsa den kvällen.

Hur väljer man sin Halloween-sminkning?

Att välja rätt Halloween-smink börjar med att identifiera önskad atmosfär. Ljusa nyanser och mörka ögonskuggor som svart, grått eller brunt utgör grunden för högtiden.

Rött och vinrött framkallar direkt blodets färg, vilket är avgörande för ett övertygande resultat.

En Halloween-kostym behöver dock inte nödvändigtvis vara läskig. En look som är både glamorös och skrämmande är fullt möjlig.

Mörkt glitter, voluminösa lösögonfransar eller en välplacerad highlighter kan förvandla vilken makeup-look som helst till en spektakulär skapelse.

Att hämta inspiration från film är ett utmärkt tillvägagångssätt. Skräckfilmer är fulla av ikoniska sminkidéer som kan återskapas.

För de som är mer uppkopplade erbjuder gör-det-själv-bloggar och handledningar dussintals snabba makeup-looker att kopiera, tillgängliga även för nybörjare.

De viktigaste produkterna för perfekt Halloween-sminkning

Innan du börjar är det viktigt att samla rätt produkter. Fejkblod är viktigt: du kan göra det själv med grenadinsirap och majsstärkelse, eller köpa det färdigt.

Vita kontaktlinser förstärker en zombie- eller häxlook med omedelbar effekt.

Flytande latex låter dig skapa ultrarealistiska ärr på några minuter. För de som föredrar att undvika full makeup erbjuder Calavera tillfälliga tatueringar ett festligt och originellt alternativ.

När det gäller basprodukter räcker det med svart eyeliner , en vit penna, ögonskuggor i mörka nyanser och en guldfärgad highlighter för många looks.

En setting spray säkerställer att makeupen håller hela kvällen.

Och den goda nyheten är: det glamorösa skelettet kan till exempel tillverkas med endast vanliga produkter.

Halloween-sminkhandledning: den perfekta hyen att börja med

En bra hy är grunden för en lyckad look. Börja med att applicera en primer över hela ansiktet för att förlänga hållbarheten hos din makeup.

Jämna sedan ut din hy med en flytande foundation, med hjälp av en borste eller en beauty blender, för en slät finish.

Applicera concealer på det nedre ögonlocket för att sudda ut trötthetstecken. Mattera med ett löst puder för att fixera produkten och förhindra veckbildning.

Skulptera sedan ansiktet genom att placera bronzern i en "3"-form , från pannan till käken, genom kindbenets ihåliga del.

En touch av rouge på kinderna ger en antydan till liv, även till en avsiktligt blek hy. Avsluta med en setting spray för att hålla den fräsch hela natten.

Halloween-sminkhandledning: ögonmakeup

Ögonen bär hela looken. Borsta först dina ögonbryn uppåt med en klar gel för att framhäva din blick .

Applicera en svart penna på den yttre ögonvrån och blanda ut den med en kulborste för att skapa en gradientbas.

Applicera svart ögonskugga ovanpå för att intensifiera effekten. Dra sedan en tunn linje eyeliner längs den övre fransraden för att definiera ögonen. Kattögoneffekten uppnås genom att applicera svart ögonskugga i ögonvrån.

Applicera en vinröd penna på den nedre vattenlinjen och blanda in den i fransraden för en definierad och intensiv look. Avsluta med mascara för att ge fransarna volym och längd.

Halloween-sminkhandledning: den blodiga munnen

Munnen kompletterar förklädnaden. Rita först konturerna av läpparna med en röd läppenna , fyll sedan i insidan innan du applicerar ett flytande läppstift i samma nyans.

Välj en tegelröd hellre än en klarröd: den här nyansen imiterar blodets verkliga färg mycket bättre.

Rita sedan en falsk droppe blod som kommer ner från underläppen med samma ritteknik.

Denna detalj förvandlar omedelbart ett enkelt läppstift till en dramatisk och trovärdig effekt .

Avsluta med ett klart gloss på läpparna och över bloddroppen för en glansig och slående effekt. Denna lilla detalj gör hela skillnaden mellan en vanlig look och en verkligt spektakulär makeup.

10 enkla Halloween-sminkidéer

Här är tio looks för varje smak, från de mörkaste till de mest glamorösa:

Vampyren: intensiv och förförisk, lättillgänglig från första försöket. Wednesday Addams: minimalistisk och avslappnad, perfekt för nybörjare. Offret för kosmetisk kirurgi: kreativt och okonventionellt, två möjliga versioner. Pumpan: färgglad och festlig, perfekt för en avslappnad kväll. Frankensteins brud: klassisk och teatralisk, alltid effektiv. Buktalardockan: inspirerad av Annabelle, särskilt obehaglig. Clownen: symbolisk och flexibel, från komisk till skrämmande. Det glamorösa skelettet: elegant och skrämmande på samma gång, utan specialprodukter. Zombiebaldrottningen: inspirerad av filmen Carrie, glamorös och blodig. Fågelskrämman: rustik och originell, enkel att komplettera med en kostym.

Detaljerade handledningar: hur man skapar dessa 10 Halloween-makeuplooker steg för steg

Vampyrsmink bygger på ett utpräglat rökigt öga, mörka ringar under ögonen i vinröd skugga, fina linjer som imiterar vener, en mörkröd mun och en rännil av blod som rinner från läpparna.

Wednesday Addams kräver en blek hy, grå ögonskugga för att framhäva mörka ringar och korpsvart läppstift.

Offret för kosmetisk kirurgi finns i två versioner: uppmätta ansiktsdrag med eyeliner före operationen, eller kaos efter operationen med röda märken och blod.

Pumpalooken uppnås med orange ansiktsfärg , sotade ögon, svarta vertikala ränder, en svartnad näsa och läppar och en simulerad sydd mun ritad med en penna.

Frankensteins brud begär grön ögonskugga, ärr ritade med svartvit eyeliner och svart läppstift.

Buktalardockan kräver en vit penna i ögat, rött läppstift, fräknar med brun penna, rosa rouge, långa svarta ögonfransar dragna under ögat och svarta linjer som går ner mot hakan.

Clownlooken är uppbyggd kring en rund röd näsa, svarta trianglar ovanför ögonbrynen och en bred röd mun. Den glamorösa skelettlooken använder tunna svarta linjer runt munnen, svart rouge i kindernas håligheter, ett ritat näsben och en guldfärgad highlighter.

Zombiebaldrottningen börjar med glamorös smink, till vilken droppar blod och rinnande mascara läggs. Fågelskrämman kombinerar sotade ögon, svarta linjer på näsan, orange rouge och en rustik kostym.

Vad är Halloweens ursprung?

Halloween har sina rötter i en keltisk festival med irländskt ursprung : Samhain, en högtid för dödsguden. I den keltiska kalendern markerade den 31 oktober årets sista dag. Den natten försvann gränsen mellan levande och döda.

För att avvisa andar klädde kelterna sig i skrämmande dräkter och tände eldar. Denna ritual är en avlägsen förfader till våra moderna förklädnader.

På 1800-talet tog irländarna med sig denna tradition till USA under sin massinvandring.

Festivalen utvecklades till Halloween , som gradvis antogs av många länder. Nya traditioner berikade firandet: bus eller godis, dekorering av utskurna pumpor och naturligtvis den utarbetade sminkningen vi känner till idag.

En århundraden gammal historia som fortfarande inspirerar våra mest kreativa looks varje höst.