Halloween 2025 : ces looks de célébrités vont vous faire oublier le drap blanc !

Chaque année, le soir du 31 octobre, les stars troquent les tenues solennelles à base de strass pour enfiler des costumes à la croisée du glamour et de l’horreur. À chaque Halloween, elles redoublent de créativité pour ensorceler le grand public et hanter l’appareil des paparazzis. Si vous n’avez pas encore trouvé votre funeste déguisement, vous pouvez calquer les looks mortels des célébrités et maîtriser le dressing de la frousse.

Heidi Klum métamorphosée en E.T

C’est indéniablement la papesse du vestiaire glauque. La mannequin, qui s’est fait connaître à travers la marque Victoria’s Secret, raccroche ses ailes d’ange pour se muer en créatures cauchemardesques. À chaque Halloween, ses costumes suscitent autant de cris de peur que de regards admiratifs. Se déguiser est une tradition qu’elle honore à merveille, en sollicitant l’aide de prothésistes qualifiés et de makeup artists réputés.

Du paon fantastique à la femme hybride rapiécée en passant par la mouche métallisée, Heidi Klum ne fait jamais rien à moitié. Pas question pour elle de se contenter d’un simple nez crochu ou d’une paire de cornes. Or, parmi toutes ces démonstrations de style macabre, son costume d’E.T reste le plus mémorable de tous (en 2024). Ce costume, plus vrai que nature, est l’œuvre d’un an de travail acharné et de 30 petites mains chevronnées. Même l’authentique E.T ne rend pas aussi bien à l’écran.

Selena Gomez et Benny Blanco en Alice et le Chapelier fou

Si Selena Gomez et Benny Blanco ont récemment brillé dans leur étoffe immaculée de mariés, ils ont déjà fait mieux que la robe blanche et le costard-cravate. À Halloween 2024, ils ont décidé d’incarner un duo iconique des contes enfantins. Une évidence pour ce couple fusionnel. Un maquillage exagéré, des cheveux électriques flamboyants et un chapeau haut de forme pour Benny Blanco. Une robe en tulle bleu poudrée, une perruque blonde, des babies assortis à des chaussettes hautes pour Selena Gomez qui s’est appropriée le dress code sage et innocent d’Alice. Dans ce costume d’Halloween savamment choisi, les deux célébrités sont fidèles à la description de Lewis Caroll. La frontière entre rêve et cauchemar est parfois mince…

Rachel Zegler dans le rôle de Daphné de Scooby-Doo

C’est un costume d’Halloween plutôt rare sur les épaules des célébrités, qui préfèrent des accoutrements plus compétitifs et recherchés. Parfois la simplicité est néanmoins la meilleure option. L’actrice, qui a récemment enfilé la robe de Blanche Neige sur petit écran, s’est fondue (en 2023) dans un autre personnage typique des goûters du tendre âge. Elle a laissé la perruque brune au placard pour enfiler une chevelure rousse feu. Boucle d’oreille en plexiglas, foulard satiné vert autour du cou, robe pourpre et collant lilas, l’habit de la charmante détective lui va à ravir. Ce costume là, même s’il ne glace pas le sang, est parfaitement dans le thème.

Demi Lovato en Pennywise de « Ça »

Les coulrophobes vont devoir fermer les yeux au risque d’avoir les jambes qui flageolent et les dents qui claquent. Demi Lovato a puisé (en 2019) son inspiration dans le film d’épouvante « Ça » et a calqué l’habit du clown démoniaque « Pennywise ». Elle en a donné une interprétation plus girly et séduisante, mais pas moins terrifiante. Une robe à la croisée de l’Arlequin et de la danseuse de ballet, une collerette en tulle, une perruque rousse décoiffée. Le costume d’Halloween de la célébrité est un sans faute. Le clou du spectacle ? Son maquillage pensé pour être aussi esthétique que terrifiant qui magnifie cette allure menaçante.

Lizzo dans le rôle de Edward aux mains d’argent

Depuis le succès de Mercredi (Addams) à l’écran, nombreuses sont les célébrités qui arborent nattes couleur corbeau, teint blafard et uniforme sinistre. Pourtant, c’est un autre personnage issu de l’univers de Tim Burton que la chanteuse Lizzo a décidé de réinterpréter avec un supplément de chic (en 2024). Elle a pris l’allure de l’illustre Edward aux mains d’argent. Des doigts aux airs de couteaux suisses, un corset en cuir relié à des brides, visage de porcelaine éraflé. Elle a revisité cette apparence iconique en reprenant les codes du SM et du gothique. Le résultat est diablement réussi.

Zoe Kravitz dans le rôle du vampire selfcare

Lorsqu’ils sortent de leur cercueil moelleux, les vampires ont une routine bien rodée. Avant de se jeter au cou de pauvres innocents, ils prennent le temps de faire quelques ablutions. C’est du moins ce que suggère Zoé Kravitz avec son costume d’Halloween 2019, bien loin du terrifiant Dracula en cape noire. Point de robes moulantes aux manches chauve-souris. L’actrice a misé sur un peignoir satiné rouge, des chaussettes à inscriptions et des mocassins luxueux. Évidemment, elle révèle des dents pointues et quelques traces de sang pour dire silencieusement « j’ai fini mon travail pour la journée ». On sait désormais ce que portent les vampires quand ils flânent dans leur manoir.

Ariana Grande en femme poisson

Ariana Grande, familière des oreilles de lapin, a fait (en 2021) une entorse à son animal totem pour porter des écailles, des branchies et des nageoires irisées. Une peau à la teinte vaseuse, un visage chimérique qui efface tous ses traits et des doigts palmés, Ariana Grande est méconnaissable dans cet accoutrement marin. L’odeur iodée parvient presque à nos narines à la vue de ce costume, emprunté au cinéma des années 50. Ici, l’auteure de « Side to Side » fait renaître « L’étrange créature du lac noir », l’un des premiers monstres du 7e art. Et c’est affreusement élégant.

Ashley Graham transformée en Jessica Rabbit

Et le meilleur pour la fin. On termine ce tour d’horizon des costumes d’Halloween avec une célébrité qui a tué les standards des podiums avec ses formes assassines. L’immense Ashley Graham a encore impressionné le public (en 2019) avec sa tenue sulfureuse de Jessica Rabbit. Cette figure de la mode inclusive, qui n’a pas besoin de faire beaucoup d’efforts pour être élégante, a enfilé cette robe rouge fendue et a dévissé de nombreuses têtes sur son passage. Les coutures de son étoffe en latex étaient d’ailleurs adaptées à son baby bump.

Ces costumes d’Halloween croisés sur les silhouettes des célébrités vont certainement nourrir votre dressing lugubre. De quoi viser un peu plus haut que le chapeau pointu et le drap blanc.