Les femmes s’approprient le maillot de foot et en font un manifeste

Uniforme de sport numéroté et siglé, le maillot de foot n’a plus seulement sa place sur le dos des fans de ballon rond. Il investit aussi les silhouettes féminines, qui l’apprivoisent même en dehors de la Ligue de Champion et des grandes rencontres. Ce maillot à l’effigie des équipes les plus prestigieuses, qui arbore des noms de joueurs emblématiques, quitte les torses pour s’imposer dans le dressing féminin aux côtés de jupes en satin et de blazer oversize.

Du terrain aux podiums : le maillot s’émancipe

Le maillot de foot n’a pas tardé à quitter les pelouses vertes et l’ensemble short-crampons pour devenir un vêtement grand public. Souvent croisé sur le corps des adeptes du look claquette chaussette et arboré religieusement les soirs de matchs, il a conquis le terrain mode de ces messieurs. Autrefois habit occasionnel, qui voyait plus l’ombre du placard que la lumière du jour, le maillot de foot s’accroche désormais fermement aux courbes et évoque bien plus que des holas et des jeux de jambe.

Il y a quelques années, seuls les hommes de quartier et les passionnés de foot le portaient en étendard et en faisaient la base de toutes leurs tenues. Longtemps synonyme de mauvais goût pour les ignares du ballon rond, le maillot de foot est aujourd’hui un essentiel mode, au même titre que la petite robe noire et le trench camel. Sous l’impulsion de la tendance “sportswear”, le maillot de foot dépasse le starter-pack du “supporter viril”.

Les femmes ne le portent plus seulement pour faire plaisir à leur conjoint en plein Euro ou pour traîner sur le canapé les jours de flemme. Elles y succombent de leur plein gré et cumulent les modèles de façon aussi compulsive que leurs homologues. Cependant, à la différence des hommes, qui l’arborent généralement pour afficher leur camp et défendre leur couleur, les femmes, elles, libèrent son potentiel esthétique. Le maillot de foot, qui a encaissé de nombreux cartons rouges dans les rangs de la mode, est plus stylé que jamais.

Quand la mode devient un terrain d’expression

Du maillot collector, sorti en édition limitée au modèle rétro qui remonte à l’époque de Maradona en passant par le jersey vitaminé choisi en l’honneur des origines familiales, les femmes s’approprient ce haut à leur manière, en lui ajoutant un supplément d’âme. Au jeu du style, il n’y a pas de débat, elle raffle aisément la victoire. Dans leur composition mode, ce vêtement piqué de testostérone côtoie des sacs Chanel, des mocassins cloutés et des sautoirs dorés.

Tandis que les hommes le mêlent à des shorts douteux, des jeans troués et des chaussettes montantes, les femmes n’hésitent pas à se mouiller et à l’inscrire dans des allures soutenues. Certaines Instagrameuses vont plus loin, customisant leurs maillots à coups de broderies, de strass ou de dentelles. D’autres empoignent le ciseau et refont une beauté à ce haut qui sonne comme un cri de ralliement.

Dua Lipa, qui a la fibre glamour dans la peau, se montrait ainsi avec un maillot de foot Martine Rose, lacé à l’avant. Un sacrilège pour les puristes du foot, qui voient dans ce maillot, un vêtement sacré. Mais un acte fort et militant pour les femmes, longtemps laissé en marge des tribunes. Chaque geste est une manière de dire : le foot n’appartient pas qu’aux hommes.

Du style, mais aussi un message

Les femmes qui brandissent le maillot de foot dans leur silhouette et qui l’associent tantôt à des jupes plissées, tantôt à des jeans baggy, ne se contentent pas de suivre bêtement les tendances. Bien plus qu’un gimmick mode voué à disparaître dès la prochaine Fashion Week, c’est un véritable parti-pris, une revendication.

Même si elles ne connaissent pas le nom qui s’écrit en lettre capitale dans leur dos, ni la division qu’elles portent, elles s’emparent du dernier bastion de la virilité et lui confèrent une connotation girly. N’en déplaise aux hommes, qui en ont fait leur propriété. Loin de dénaturer le maillot de foot, elles en donnent une autre définition, plus personnelle. Elles portent ce maillot comme une banderole féministe : avec fierté. Elles brouillent les codes du vestiaire genré et font avec le maillot de foot ce qu’elles ont fait avec la cravate et le gilet de costume.

Finalement, détourner le maillot de foot, c’est un peu réécrire les règles du jeu. C’est prouver que la puissance peut être esthétique et le style politique. Le maillot de foot peut accueillir la sueur des sportifs ou des supporters enfiévrés mais aussi les gouttes de parfums floraux et d’odeurs vanillées. Si sur la pelouse, les hommes dominent les femmes, dans les vestiaires nous sommes à égalité.