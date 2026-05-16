Vid 15 års ålder fördömde Brooke Shields att hon konfronterades med en "olämplig" fråga under en intervju.

Under ett nyligt framträdande i Jesse Tyler Fergusons podcast " Dinner's on Me " återupptog den amerikanska skådespelerskan och modellen Brooke Shields en intervju som lämnat ett bestående avtryck i henne. Vid 15 års ålder, redan en berömd ung skådespelerska och modell, intervjuades hon av den amerikanska journalisten Barbara Walters. Fyra decennier senare beskrev Shields utbytet som "vansinnigt" och den huvudsakliga frågan hon fick som "olämplig". Detta vittnesmål bidrar till en bredare debatt om hur unga kvinnor historiskt sett har intervjuats i media.

En fråga som aldrig borde ha ställts

Brooke Shields har nu perspektivet att namnge vad hon upplevde som tonåring. I podden minns hon: "Det var galet att Barbara Walters frågade mig om mina mått" när hon bara var 15. "Men, ja... vad handlade det om?" tillägger hon. En fråga som, placerad i sitt sammanhang, sorgligt illustrerar hur mediebranschen på 1980-talet behandlade unga kvinnor på uppgång: genom deras kroppars lins före deras arbetes.

Brooke Shields kvalificerar dock sitt uttalande med en viss generositet: ”Dessa kvinnor arbetade i en tid då kvinnor inte hade någon makt, och i en mansdominerad värld tänkte de inte ens på mig.” Denna insiktsfulla analys tjänar som en påminnelse om hur mycket pionjärerna inom tv-journalistik själva fick brottas med djupt sexistiska normer för att lyckas i sitt yrke.

Detta uttalande är en del av en bredare debatt.

Brooke Shields vittnesmål kom inte från ingenstans. Sedan den amerikanska journalisten, programledaren och producenten Barbara Walters dog 2022 vid 93 års ålder har flera av hennes intervjuer granskats kritiskt. I dokumentären "Tell Me Everything", som släpptes förra året, erkände flera av journalistens nära medarbetare att vissa av hennes tillvägagångssätt "inte har åldrats väl", med journalisten Cynthia McFaddens ord.

Ett av de mest frekvent citerade exemplen är fortfarande intervjun med den amerikanska affärskvinnan Monica Lewinsky, som Barbara Walters frågade om hon inte kände sig ansvarig för att ha gjort "något dåligt för landet" under sin affär med Bill Clinton. Denna strategi anses nu vara särskilt hård mot en ung kvinna som redan var förkrossad av skandalen. "Broke Shields-fallet" följer samma mönster: det från en tid då kvinnliga journalister själva deltog, ibland omedvetet, i ett system som reducerade deras gäster till sina kroppar eller sitt "ansvar".

Vikten av validering, även i toppen

Utöver det specifika minnet från den här intervjun erbjuder Brooke Shields en bredare reflektion över kvinnors strävan efter erkännande i offentlighetens ögon. Under sina framträdanden i The View, programmet som Barbara Walters var värd för i åratal, berättar skådespelerskan om känslan av att journalisten själv sökte en form av bekräftelse från sina medprogramledare. "Plötsligt hade min närvaro mer värde i The View-sammanhang än hon någonsin haft tidigare", förklarar hon.

Och för att fortsätta, mer allmänt: ”Cirkeln av kvinnor som behöver bekräftelse från andra i offentligheten slutar aldrig, oavsett vem du är.” En observation som ger genklang särskilt i en tid då kvinnor över 50 talar ut håller på att bli ett centralt ämne i media – en kamp som Brooke Shields själv har lett i flera år, särskilt genom sin bok ”Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old” och sitt hårvårdsmärke ”Commence”.

Genom detta vittnesmål attackerar Brooke Shields inte en individ, utan snarare ett system. Genom att återuppta denna "olämpliga" fråga som ställdes för 45 år sedan påminner hon oss om hur medias framställning av unga kvinnor länge har präglats av problematiska koder.