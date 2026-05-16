"Den vackraste mamman": modellen Elsa Hosk visar upp sin gravidmage i en satin-ensemble

Léa Michel
På Instagram delade den svenska modellen Elsa Hosk en bildsamling som omedelbart gladde hennes följare. Klädd i en helvit satinklänning, tonade solglasögon och med en mockaväska poserade hon självsäkert, med sin babymage lätt synlig mellan panelerna på en överdimensionerad skjorta. Framträdandet firades med tusentals kommentarer under inlägget.

En satinlook från topp till tå för en sofistikerad gravidstil

För dessa nya foton valde Elsa Hosk en oklanderlig byxkostym, skräddarsydd av en lysande satin som fångar dagsljuset. Skjortan, som bärs öppen och överdimensionerad, avslöjar hennes rundade mage, medan vida, böljande byxor förlänger hennes pelarformade siluett. En utpräglat minimalistisk stil, där tygets rikedom gör allt arbete.

Som accessoar valde Elsa Hosk en taupe mockaväska, som kontrasterade perfekt till det vita i hennes outfit. Stora, bruntonade fjärilssolglasögon ger en retro, nästan filmisk touch. En elegant frisyr och diskreta svarta sandaler kompletterar looken: Elsa Hosk levererar en gravidstil som bevisar att elegans och komfort kan samexistera perfekt, även när din figur förändras över månaderna.

En graviditet firad

Det här inlägget är en del av en strategi som modellen har anammat: att visa sin gravida kropp utan att dölja den. Den 10 april 2026 tillkännagav Elsa Hosk officiellt sin andra graviditet genom en serie foton tagna av Julia Gorbachenko. Vid den tidpunkten berättade hon för sina följare att hon hade "fått en liten guldklimp" i sex månader.

Ett tillkännagivande som initialt censurerades av Instagram – plattformen hade tagit bort hennes ursprungliga inlägg – innan hon reagerade offentligt: "Jag önskar att folk inte skulle se gravida kvinnors magar som något stötande, men det är där vi är." Elsa Hosk väntar sitt andra barn med sin fästman Tom Daly, en brittisk affärsman som hon redan delar dottern Tuulikki Joan med i februari 2021.

En våg av positiva kommentarer

Reaktionerna strömmade in under inlägget. "Den vackraste mamman", "Du strålar" : kommentarer från internetanvändare berömde både utseendets skönhet och modellens glöd när hennes förlossningsdatum närmade sig. Många lyfte fram enkelheten i iscensättningen, som stod i skarp kontrast till de ofta mer teatrala konventionerna vid traditionella gravidfotograferingar.

Det många minns bäst är hur konsekvent Elsa Hosks budskap var sedan hon tillkännagav det: att inte dölja någonting, att förbli diskret, att hylla kroppen som den är. Denna hållning stämmer överens med andra modeller i hennes generation – som Jasmine Tookes, som gick på catwalken för Victoria's Secret medan hon var gravid 2025 – och bidrar till att förändra representationen av moderkroppar i modebranschen.

Mellan skimrande satin, noggrant utvalda accessoarer och sin stolt uppvisade babymage har Elsa Hosk skapat ett av sina mest populära inlägg för säsongen. Bara veckor innan sitt andra barns ankomst påminner den svenska modellen oss, inlägg efter inlägg, att graviditet inte är något att dölja, utan en milstolpe att fira.

