I en romantisk pastellklänning lockar Sabrina Carpenter alla blickar

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Sabrina Carpenter gjorde ett slående framträdande på Dior Cruise 2027-visningen, som hölls på LACMA i Los Angeles. Klädd i en pastellgul klänning broderad med blommotiv, kompletterad med matchande pumps och en vit rosett i håret, skapade hon en av kvällens mest omtalade looks. En avgjort romantisk framtoning, perfekt i linje med den nuvarande "smörgula" trenden.

En klänning direkt från catwalken

För detta mycket efterlängtade framträdande valde Sabrina Carpenter ett plagg direkt från Cruise 2027-kollektionen, som presenterades samma kväll. Den genomskinliga klänningen, i en mycket mjuk "färsk smör"-nyans, lekte fram delikata veck och subtila vita accenter. Den karaktäristiska detaljen? Imponerande blommor prydde fållen, vilket gav hela looken en nästan skulptural dimension.

Accessoarerna, noggrant uttänkta in i minsta detalj, förstärkte denna romantiska estetik. Sabrina Carpenter bar en liten handväska i samma smöriga nyans, också prydd med blombroderi, och bar en delikat vit spetsrosett i håret.

Återkomsten av de flugknutna pumpsen

Den andra stjärnan i looken? Skorna. Sabrina Carpenter valde en slingback-pumps som lanserats av det franska modehuset sedan Jonathan Anderson tog över som kreativ chef. Dessa pumps, som presenterades för första gången på vårvisningen 2026, hävdar stolt sin signaturstil: en D-formad sula – böjd på ena sidan och spetsig på den andra – ett framband prydt med en stor rosett med namnet Dior, ett bakband och en avsmalnande klack.

Dessa pumps, som finns i en mängd olika material och färger, har snabbt blivit ett av säsongens mest eftertraktade par. De har redan setts på fötterna av den brittisk-amerikanska skådespelerskan Anya Taylor-Joy i vitt, och den israelisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Natalie Portman i en satinblå nyans. Sabrina Carpenter valde å andra sidan den version som matchade hennes klänning – en perfekt utförd monokromatisk look.

Smörkult, säsongens färg

Utöver själva looken bekräftar Sabrina Carpenters utseende den centrala rollen som "smörgul" spelar i 2026 års trender. Denna mjuka, lätt krämiga gula har sedan våren etablerat sig som nyckelnyansen på catwalken och röda mattan. Mittemellan pastell och "färskt smör" ger den omedelbart en lysande dimension till vilken outfit som helst.

Denna färg, mjukare än klargul, tilltalar för sin mångsidighet: den kan bäras som en komplett look eller som en subtil accent, i böljande eller strukturerade tyger, från dag till natt. En perfekt nyans för vår-sommarsäsongen, den passar också perfekt in i "tyst lyx"-rörelsen – där tygets kvalitet och snittets finhet prioriteras framför pråliga effekter.

Med den broderade klänningen, de ikoniska pumpsen och den perfekt utarbetade färgpaletten levererade Sabrina Carpenter en av de mest fulländade lookerna från säsongens modevisningar. Hon bekräftar sitt växande stilistiska inflytande och etablerar utan ansträngning en av de mest eftertraktade accessoarerna just nu.