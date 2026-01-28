Search here...

"Hon skulle kunna bli modell": vid 31 års ålder omdefinierar denna skådespelerska "koreansk chic"

Léa Michel


Bae Suzy (riktiga namn Bae Su-ji), en älskad sydkoreansk ikon, fortsätter att fascinera med sin unika aura och exceptionella mångsidighet. Som sydkoreansk skådespelerska, dansare och K-popsångerska förkroppsligar hon en raffinerad "koreansk chic" som har gett henne smickrande jämförelser med modellvärlden.

En idol med magnetisk karisma

Bae Suzy, som sedan debuten med tjejgruppen Miss A 2010 har fått smeknamnet "Nationens första kärlek", utstrålar naturlig skönhet och tidlös elegans. Hennes foton, oavsett om de är från fotograferingar för Céline eller personliga ögonblick som hennes balettträning, fängslar fansen: "Hon har en modellaura, hon förmedlar verkligen något genom bilderna", hyllar fansen på sociala medier.

År 2025 glänste hon på Célines vår/sommar 2026-visning i Paris och utstrålade en okomplicerad elegans som gjorde henne till en stamgäst på första raderna. Hennes minimalistiska utseende, ofta svart och strukturerat, framhävde en figur som formats av åratal av taekwondo (svart bälte för andra dan) och klassisk dans, där hon utmärkte sig i splits och flexibilitet.

Multitalanger och fysiskt engagemang

Det som gör Suzy oemotståndlig är hennes mångsidighet: hon har varit modell sedan 12 års ålder och går enkelt över från sång till skådespeleri. Succéer som "Start-Up", "Vagabond" (där hon utför sina egna stunts) och den kommande "Genie Make a Wish" (oktober 2025) visar hennes engagemang. År 2025 startade hennes intensiva balettträning till och med en trend i Korea och förfinade hennes hållning och karisma på skärmen. Hennes kollegor och fans kallar henne en "graciös prinsessa" eller "den mest mångsidiga artisten i sin generation" och berömmer hennes disciplin på gymmet och hennes förmåga att ta sig an krävande roller.

Lyxambassadören Bae Suzy omdefinierar Hallyus estetik: sofistikerad minimalism, naturligt självförtroende och en skärmbunden närvaro. Hon bevisar att talang och elegans gör henne till en evig ikon, alltid redo att inspirera.

