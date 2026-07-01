"Effektiv klass": Bella Hadid visar upp en avslappnad look

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

Den amerikanska modellen Bella Hadid delade en serie vardagliga bilder på Instagram, där de visade upp en enkel stil. Denna demonstration av "enkel klass" fängslade hennes följare, som särskilt berömde hennes gyllenblonda hår.

En avslappnad och enkel garderob

Genom hela denna karusell visar Bella Hadid upp flera outfits med en naturlig och minimalistisk känsla. Vi ser henne ibland i en vit t-shirt och ljusa byxor i en spegelselfie, ibland i en mjuk och romantisk vit volangklänning, och ibland i ett vitt linne i kombination med lågt midjade utsvängda jeans, badande i ljus. Dessa är alla enkla och tidlösa plagg som betonar diskret elegans. Denna metod illustrerar perfekt konsten att klä sig avslappnat.

Blond, en färg som alla är överens om.

Anledningen till att dessa bilder blev så populära beror också på en detalj som inte gick obemärkt förbi: hennes blonda hår. Bella Hadid, som vanligtvis har långt, mörkt hår, ser fantastisk ut här i en soligare nyans som lyser upp hennes solbrända hy. I kommentarerna berömde många av hennes följare hennes val, och vissa sa att de "älskar den här färgen på henne". Det verkar vara en universellt hyllad hårförvandling.

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Konsten att "off-duty-modellen"

Dessa bilder bekräftar Bella Hadids talang för "modellens avslappnade stil" – den avslappnade looken som modellerna visar upp utanför catwalken. Långt ifrån sofistikerade röda mattan-kläder förlitar sig stjärnan på väl valda basplagg, naturlig skönhet och en avslappnad attityd. Denna diskreta elegans kräver paradoxalt nog en sann stilkänsla och inspirerar tydligt hennes miljontals följare.

Med denna avslappnade karusell och sin solkyssta hårfärg bevisar Bella Hadid att elegans och enkelhet ofta går hand i hand. Mellan väl valda basics och strålande skönhet levererar hon en enkel look som återigen bekräftar hennes ikoniska status. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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