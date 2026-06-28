Olivia Wilde återupplivar trenden med "viktorianska" inspirerade klänningar

Den irländsk-amerikanska skådespelerskan, producenten, regissören och manusförfattaren Olivia Wilde visade återigen sin talang för röda mattan. Hon gjorde succé vid premiären av sin film "The Invite", iklädd en viktorianskinspirerad Saint Laurent-klänning som perfekt förkroppsligar en av de viktigaste modetrenderna just nu.

Ett mycket efterlängtat framträdande på DGA-teatern

Olivia Wilde gjorde ett av sina mest minnesvärda framträdanden för året på DGA Theater i Los Angeles. Hon var där för att presentera sin nya långfilm "The Invite", som hon är medförfattare till, regissör och huvudroll i. På röda mattan poserade hon tillsammans med sina motspelare: den amerikanske skådespelaren Seth Rogen, den spanska skådespelerskan Penélope Cruz och den amerikanske skådespelaren Edward Norton. Denna kollektiva närvaro bidrog till att förvandla visningen till en sann händelse som drog till sig både fotografers och fans uppmärksamhet.

En Saint Laurent-klänning med viktoriansk karaktär

Det centrala elementet i denna framtoning är utan tvekan hennes klänning, designad av Saint Laurent. Det helt svarta plagget spelar på särskilt slående estetiska referenser: voluminösa, puffiga ärmar, en flerskiktad kjol, en djup V-ringning och en midja som framhävs av en dramatisk utskärning. Silhuetten påminner direkt om koderna för viktorianska klänningar, traditionellt kännetecknade av arkitektonisk konstruktion och volym vid axlarna. Denna stilistiska strategi återspeglar det franska modehusets engagemang för starka plagg, som kan förmedla en sann visuell berättelse enbart genom sin konstruktion.

Karla Welch, långvarig stilpartner

Detta framträdande orkestrerades av stylisten Karla Welch, en långvarig samarbetspartner till Olivia Wilde. Den berömda stylisten, som också arbetar med många andra Hollywoodskådespelerskor, inklusive Tracee Ellis Ross och Sarah Paulson, är känd för sitt avvisande av konventionella silhuetter. Hennes signaturstil, både arkitektonisk och feministisk, är tydligt uppenbar i valet av denna Saint Laurent-klänning – som blandar historiska referenser med en tydligt modern skärning. Detta tillvägagångssätt bekräftar kvaliteten på samarbetet mellan de två kvinnorna, vilket redan har resulterat i flera av Olivia Wildes mest minnesvärda framträdanden de senaste åren.

Smaragdsmycken för att fullända looken

För att komplettera denna spektakulära klänning valde Olivia Wilde särskilt dyrbara smycken. Hon bar ett set av Hanut Singh, en indisk designer känd för sina ornament inspirerade av art déco och orientaliska stilar. Detta inkluderade dinglande örhängen prydda med bländande smaragder, samt en matchande ring också infattad med samma ädelsten. Smaragdernas djupgröna färg gav en slående kontrast till klänningens svarta färg, i ett noggrant genomtänkt färgspel. Detta tillvägagångssätt visar den uppmärksamhet som ägnats åt varje detalj i silhuetten, perfekt i linje med den önskade ceremoniella atmosfären.

En elegant uppsättning som låter klänningen tala för sig själv

När det gäller sin frisyr valde Olivia Wilde en diskret elegans. Hon bar en elegant, noggrant strukturerad chignon som helt ramade in hennes ansikte. Denna frisyr, både snygg och praktisk, lät hennes klänning och smycken stå i centrum. Denna metod överensstämmer med en viktig princip för framträdanden på röda mattan: när outfiten är slående bör frisyren komplettera den utan att överskugga den. Den eleganta chignonen, numera en stapelvara i samtida Hollywood-framträdanden, spelar också på historiska referenser som återspeglar klänningens viktorianska inspiration.

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En definitivt aktuell modetrend

Med detta framträdande omfamnar Olivia Wilde helt och hållet en av de viktigaste modetrenderna just nu: återkomsten av historiska, och särskilt viktorianska, inspirationer till samtida silhuetter. Höga kragar, voluminösa ärmar, svart spets, arkitektoniska silhuetter: alla element som kännetecknade 1800-talsklänningar och som designers nu omtolkar.

Med sin viktorianskinspirerade Saint Laurent-klänning, smaragdsmycken och eleganta chignon gjorde Olivia Wilde ett verkligt slående framträdande på DGA Theater. Utöver looken var det ett komplett konstnärligt projekt och en gripande hyllning till den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Diane Keaton som Olivia Wilde delade med sina fans. Det är en demonstration av att, i filmens värld såväl som i modevärlden, vissa framträdanden på röda mattan överskrider rena "stilistiska uppvisningar" för att bli genuina personliga berättelser.