Penélope Cruz ger efter för "helgboben", den trendigaste frisyren just nu.

Den spanska skådespelerskan Penélope Cruz har anammat den senaste hårtrenden: "weekend bob". En elegant men ändå avslappnad klippning, skapad av hennes favoritfrisör.

En ny frisyr för marknadsföringen av filmen "The Invite"

När Penélope Cruz marknadsförde sin nya film "The Invite", regisserad av den irländsk-amerikanska skådespelerskan, producenten, regissören och manusförfattaren Olivia Wilde, passade hon på en pressdag i Los Angeles för att debutera med en ny frisyr. Hon valde en subtil men onekligen trendig förändring. Penélope Cruz "helgbob" faller perfekt mellan hakan och axlarna. Denna längd erbjuder flera stilistiska fördelar: den ramar in ansiktet, framhäver hennes hållning och möjliggör enkel styling som passar olika tillfällen.

Denna strategi överensstämmer med den strategi hon har odlat sedan starten: att subtilt utveckla sin image genom ett mycket sammanhängande stilspråk. En diskret förvandling, men en som omedelbart märks av mode- och skönhetsentusiaster.

"Något som får dig att känna dig fri"

Penélope Cruz nya frisyr har ett särskilt suggestivt namn: "helgbob". Denna term, myntad av skådespelerskan frisör Dimitris Giannetos, syftar på en frisyr som slutar i nacken, någonstans mellan en klassisk bob och en längre lob. Denna mellanlängd, halvvägs mellan en kort bob och en lång bob, förkroppsligar perfekt trenden med "friare och mindre strukturerade" frisyrer.

I ett Instagram-inlägg tillägnat denna förvandling delade Dimitris Giannetos med sig av sin filosofi bakom den nya klippningen. "Jag ville skapa något fräscht och bekymmersfritt för Penélope", skrev han. Han utvecklade sedan: "Att behålla lyxen av en haka-till-axel-klippning, men lägga till textur, precis den energi man har på en helg! Något som får en att känna sig fri!"

En solbränd makeup-look för att komplettera outfiten

För att visa upp sin nya frisyr valde Penélope Cruz en medvetet varm makeup-look. Hennes skönhetslook innehöll en strålande bronsfärgad hy, kompletterad av en sotad ögonfrans i särskilt varma bruna nyanser. Svart eyeliner definierade hennes ögon, som förlängdes av långa, voluminösa ögonfransar. Hennes kinder framhävdes med en rosig rouge, medan hennes läppar framhävdes med ett matt mauve läppstift.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

En hårtrend som är på modet

Utöver Penélope Cruz individuella fall är "helgbob" en del av en bredare hårtrend som kommer att synas under hela sommaren 2026. Efter flera säsonger som dominerats av mycket långa och strukturerade klippningar återgår hårmodet gradvis till medellånga längder och "friare" texturer. "Lazy bob", "beach hair", "tousled bob": alla dessa termer hänvisar till samma strävan efter "kontrollerad spontanitet".

Med sin "helgbob" antar Penélope Cruz en av sommarens trendigaste klippningar. Hon bekräftar sin förmåga att återuppfinna sig själv med subtilitet: en demonstration av att "riktiga" hårtrender inte är de som påtvingar en rigid stil, utan de som öppnar upp en ny sfär av frihet.