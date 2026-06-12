Vid 67 års ålder överraskar sångerskan Madonna med sina "vågade" modeval

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Madonna fortsätter att avvisa alla tankar på stilistisk pensionering. Popdrottningen har precis gjort ytterligare ett spektakulärt framträdande, den här gången på en överraskningskonsert i hjärtat av Times Square i New York. Och hennes outfit blev snabbt viral på sociala medier.

En överraskningskonsert i hjärtat av Times Square

Överraskningsmomentet var komplett. Utan föregående tillkännagivande framträdde Madonna på en improviserad scen mitt på ett av världens mest ikoniska torg och framförde en minikonsert inför en folkmassa av förvånade förbipasserande. Denna urbana iscensättning återspeglar perfekt hennes rykte: att vara en artist som i över fyrtio år har kunnat förvandla varje framträdande till en kulturell händelse.

För tillfället var den logistiska organisationen av showen till och med tänkt som en riktig popup-föreställning – ett format som är särskilt populärt bland den nya generationen artister, men som Madonna faktiskt har praktiserat sedan sina första konserter i New York på 1980-talet.

En silhuett som starkt refererar till hela hans karriär

Utan byxor uppträdde Madonna i en outfit bestående av babyrosa underkläder, täckta av en tvåfärgad korsett som tydligt definierade hennes midja. Denna stil refererade direkt till hennes signaturestetik från 1990-talet – "Blond Ambition Tour", en tid då hon på scen visade upp silhuetter som blandade korsetter, bystförstoring och koderna för intimt klädsel, som nu bärs utanför hemmet.

För att fullända looken förankrar svarta nätstrumpor och ett par knähöga silverfärgade stövlar silhuetten i en futuristisk estetik. Med varje rörelse fångar stövlarnas glansiga finish ljuset från New Yorks neonskyltar, vilket skapar en nästan filmisk visuell effekt.

Accessoarer som strukturerar utseendet

När det gäller smycken valde Madonna överflöd. Flera lager av halsband, ringar och armband, i material som kombinerade silver och tjocka kedjor, gav hennes look en rock'n'roll-känsla. Och på hennes ansikte gav ett par blåtonade glasögon den sista grafiska touchen och suddade medvetet ut sångerskans blick – som för att hålla henne, trots den offentliga exponeringen, delvis dold. En perfekt behärskad visuell ekvation, där varje element förstärker det andra. Ingenting lämnades åt slumpen – precis som i sångerskans stora scenframträdanden under hela sin karriär.

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En ny era av självsäkert mode och musik

Denna urbana iscensättning kommer vid ett avgörande ögonblick i hennes karriär. Madonna förbereder verkligen sin musikaliska comeback med ett nytt album, som förväntas i år (2026) – hennes första med Warner Records på nästan tjugo år. Producenten Stuart Price, som också arbetade med hennes hit "Confessions on a Dance Floor" från 2005, står vid rodret. Detta samarbete signalerar en förnyad energi i dance-pop-repertoaren som har varit hennes kännetecken de senaste 25 åren.

Madonna bevisar därmed att ålder inte har något att göra med djärvhet – om någon fortfarande tvivlade på det. Och att mode, när det bärs som en sann konstform, aldrig förlorar sin förmåga att fascinera. En demonstration som säkerligen kommer att fortsätta att inspirera långt efter den här säsongen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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