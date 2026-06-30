Vid 32 firar Camila Mendes sin födelsedag med en somrig look

Julia P.
@camimendes / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Camila Mendes firade sin födelsedag i solskenet. För att fira sin 32-årsdag delade hon ett foto på Instagram taget på sin fest. Med ett leende i handen och en tårta i varje hand charmade hon sina följare med denna glädjefyllda ögonblicksbild.

En solig och härlig födelsedag

På det här fotot poserar Camila Mendes utomhus på en soldränkt fest. ”En brigadeiro i ena handen, en cupcake i den andra. 32 har fått en fantastisk start!” skrev hon lekfullt till bilden. En söt nickning – brigadeiron är en berömd brasiliansk sötsak, en nickning till hennes arv – som sätter tonen för denna hyllning till trevlighet och nöje. I bakgrunden fulländar ett bord dukat med bakverk den festliga scenen.

En naturlig, somrig look

Stilmässigt valde Camila Mendes en avslappnad, somrig look. Hon bar en topp med spaghettiband och ett fint blommigt tryck på gul bakgrund, i kombination med en denimkjol prydd med skimrande mönster. Solglasögon på huvudet och en kort bob fullbordade denna solkyssta, avslappnade look. En naturlig och strålande stil, perfekt anpassad till festens somriga atmosfär.

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Ett inlägg delat av Camila Mendes (@camimendes)

Fansen uppstod i full styrka

Inte helt oväntat utlöste detta födelsedagsinlägg en våg av reaktioner. I kommentarerna överöste internetanvändare henne med komplimanger och lyckönskningar, och berömde både hennes goda humör och hennes somriga look. Detta bekräftar den tillgivenhet hennes fans har för henne och uppskattar dessa mer personliga ögonblick hon väljer att dela.

Med detta födelsedagsfoto firade Camila Mendes sin 32-årsdag med entusiasm och gott humör. Inte helt oväntat gladde detta hennes fans, av vilka många önskade henne grattis på födelsedagen.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
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