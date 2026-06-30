Hannah Waddingham, 51, orsakade furore i en sammetsklänning under ett sällsynt offentligt framträdande.

Den brittiska skådespelerskan och sångerskan Hannah Waddingham orsakade nyligen furore i London i en sammetsklänning, i sällskap med sin nya partner – ett av hennes sällsynta offentliga framträdanden som par.

En mycket efterlängtad världspremiär i London

Hannah Waddingham närvarade vid världspremiären av sin nya serie "Ride or Die" i London. Skådespelerskan, som blev internationellt känd med serien "Ted Lasso" – för vilken hon vann en Emmy – presenterade sitt senaste tv-projekt, omgiven av hela sitt team. Denna viktiga milstolpe i hennes karriär gjordes ännu mer speciell av hennes partners närvaro.

En sammetsklänning med halterneck

För sitt framträdande i London valde Hannah Waddingham en särskilt elegant klänning. Den djupa sammetsklänningen har en halterneckringning med rynkor, en V-ringning och en hög slits i sidan som sträcker sig upp till låret. Detta stilval återspeglar Hannah Waddinghams förkärlek för eleganta modeplagg som samtidigt utstrålar sofistikering och modernitet.

Noggrant utvalda tillbehör

För att fullända outfiten valde Hannah Waddingham accessoarer som kompletterade hennes klänning perfekt. På fötterna bar hon klackskor med remmar i en varm brun nyans, vilket gav en mjuk touch till helhetsintrycket. I öronen fångade dinglande diamantörhängen ljuset med varje vridning av huvudet, i en uppvisning av subtil elegans.

Hennes berömda platinafärgade hår var uppsatt i en hög knut, som ramade in hennes ansikte och framhävde klänningens arkitektoniska linjer. En vacker look som kompletterade hennes helhetsintryck perfekt.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av AP Entertainment (@apnewentertainment)

Ett framträdande tillsammans med Nick Beresford-Cleary

Kvällens andra stora nyhet var närvaron av hennes nya partner, Nick Beresford-Cleary. Paret gjorde sitt första officiella offentliga framträdande i början av juni 2026, på Varietys Power of Women-evenemang i London. Vid det tillfället hade Hannah Waddingham redan valt en halterneckklänning i ett självlysande tyg som fångade ljuset.

En skådespelerska med en snabbt växande karriär

Utöver detta nya privatliv fortsätter Hannah Waddingham att glänsa professionellt. Känd för en bred publik för sin roll som Rebecca Welton i "Ted Lasso", succéserien som gav henne en Emmy-pris, har skådespelerskan konsekvent diversifierat sin karriär de senaste åren. Från filmframträdanden och deltagande i välgörenhetsevenemang till roller i flera mycket efterlängtade produktioner har Hannah Waddingham etablerat sig som en av de mest respekterade personerna i sin generation.

Med sin sammetsklänning, diamantörhängen och platinafrisyrer gjorde Hannah Waddingham ett av sina mest minnesvärda framträdanden för året. En demonstration av att, i modevärlden liksom i livet, är några av de viktigaste ögonblicken också de lättaste att fira.