Vem är den australiska influencern Leah Halton, innehavare av rekordmånga "gilla-markeringar"?

Naila T.
@leahhalton _ Instagram

Vid bara 23 års ålder har Leah Halton etablerat sig som ett av de mest virala ansiktena på TikTok. Hon kommer ursprungligen från Melbourne och har arbetat inom digitalt innehåll i flera år, med fokus på skönhet, mode och livsstil. Allt förändrades 2024: en enkel video på bara några sekunder gjorde henne global berömmelse.

Videon som slog alla rekord

Leah Haltons framgång vilar på ett mycket enkelt format: en läppsynkvideo filmad i hennes bil till YG Marleys "Praise Jah in the Moonlight". Inom några veckor fick videon hundratals miljoner visningar och tiotals miljoner gilla-markeringar. Två år senare nådde detta innehåll en historisk milstolpe och passerade 70 miljoner gilla-markeringar och blev en av de mest populära videorna – om inte den mest populära – på TikTok. Denna bedrift gjorde det möjligt för henne att överträffa ikoniska figurer på plattformen, som den filippinsk-amerikanska sångerskan Bella Poarch, som länge hade haft rekordet.

En designer som redan är väl etablerad

I motsats till vad denna plötsliga uppståndelse kan antyda är Leah Halton inte en nykomling. Hon har varit aktiv på sociala medier i flera år och delar regelbundet sminkhandledning, modelooker och glimtar av sitt liv med sin community. Hon har nu miljontals följare på TikTok, Instagram och YouTube och har etablerat sig som en viktig figur i den nya generationen influencers.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av leah halton (@leahhalton)

Ett fenomen som signalerar den virala eran

Leah Haltons framgång illustrerar perfekt den nuvarande dynamiken inom sociala medier: kort, spontant och lätt replikerbart innehåll kan bli ett globalt fenomen på bara några dagar. Hennes video lanserade till och med en genuin trend, kopierad av tusentals internetanvändare som försökte kopiera dess virala framgång.

Kort sagt, Leah Halton förkroppsligar denna generation som är kapabel att förvandla ett enkelt ögonblick till en global succé. Bakom hennes rekordmånga gilla-markeringar finns en bredare verklighet: den av ett digitalt ekosystem där timing och viralitet omdefinierar kändisskapets regler.

Naila T.
Naila T.
Jag analyserar de samhällstrender som formar våra kroppar, våra identiteter och våra relationer med världen. Det som driver mig är att förstå hur normer utvecklas och förändras i våra liv, och hur diskurser om genus, psykisk hälsa och självbild genomsyrar vardagen.
Article précédent
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

