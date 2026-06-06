Selena Gomez överraskar internetanvändare med ny hårfärg

Anaëlle G.
@selenagomez / Instagram

Den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Selena Gomez överraskade sina följare genom att avslöja en helt ny hårfärg i ett inlägg som delats från London, där hon just nu filmar. Förändringen gick inte obemärkt förbi.

En överraskande hårförvandling

Den 2 juni publicerade Selena Gomez en karusell med bilder på Instagram som visade upp sin Londonresa. Mot slutet av serien fick hon den mycket efterlängtade överraskningen: i en selfie, sittande med benen i kors på en säng, bytte hon sitt vanliga bruna hår mot livfulla, kopparröda lockar. En kort video, filmad framför en spegel, bekräftade denna "metamorfos".

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Ett inlägg delat av Selena Gomez (@selenagomez)

Förmodligen en peruk för en roll

Även om denna förändring kan verka överraskande, förklaras den av behoven vid en filminspelning. Selena Gomez är för närvarande i London för den sjätte säsongen av serien "Only Murders in the Building". "Galna saker händer", skrev hon till bilden, med hänvisning till serien och uttryckande sin beundran för den brittiska huvudstaden. Det är högst troligt att detta röda hår är en peruk som hennes karaktär bär.

Fansen vann över

Oavsett anledningen fängslade resultatet Selena Gomez community. I kommentarerna översvämmade hennes följare bloggen med entusiastiska reaktioner, många hyllade kopparfärgen som enligt dem "passar henne perfekt". Mellan hjärtan och beundrande meddelanden genererade inlägget snabbt en våg av komplimanger.

Inspelning av säsong 6 i London

Denna förvandling kommer mitt i de heta nyheterna kring den populära Hulu-komediserien, med Selena Gomez i huvudrollerna tillsammans med komikerna Steve Martin och Martin Short. Den sjätte säsongen bekräftades efter att den femte säsongsfinalen sändes i oktober 2025. En ny utveckling: en del av handlingen kommer nu att utspela sig i London, dit skådespelare och filmteam har flyttat. Selena Gomez gör ingen hemlighet av sitt nära band med sina medstjärnor, som hon nyligen beskrev som sina "favoritkillar".

Med detta oväntade röda hår bekräftar Selena Gomez sin förkärlek för förvandlingar och sin fallenhet för att retas. Mellan antydningar om sin kommande roll och nöjet att överraska sina fans, håller hon förväntningarna höga inför den nya säsongen av "Only Murders in the Building".

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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